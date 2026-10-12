Cine sunt tinerii morţi în accidentul din Mihăeşti. Tânărul de 25 de ani a intrat pe contrasens într-o curbă

Tragedie fără margini în Vâlcea. Două adolescente de 17 ani şi un tânăr de 25 de ani şi-au pierdut viaţa într-un grav accident de circulaţie în localitatea Mihăeşti.

Trei tineri, un băiat de 25 de ani și două adolescente de doar 17 ani, și-au pierdut viața în accidentul produs în noaptea de duminică spre luni, pe DN67, în localitatea Mihăești, județul Vâlcea. Cei trei se aflau în aceeași mașină, care s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism. Alte două persoane au fost rănite.

Tânărul de 25 de ani care conducea autoturismul locuia în Copăcelu, din municipiul Râmnicu Vâlcea. În mașină se aflau și două adolescente, ambele în vârstă de 17 ani.

Conform datelor comunicate de polițiști, cele două fete erau din Ocnele Mari, respectiv din localitatea Roești.

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Niciuna dintre cele trei persoane aflate în autoturism nu a supraviețuit impactului.

Cum s-a produs accidentul din Mihăeşti în care au murit cei trei tineri

Accidentul a avut loc în noaptea de 11 spre 12 octombrie, în jurul orei 23:30, pe DN67, în localitatea Mihăești.

Potrivit primelor cercetări, tânărul de 25 de ani ar fi pătruns pe contrasens într-o curbă, pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum. Autoturismul condus de acesta s-a izbit frontal de o altă mașină, la volanul căreia se afla un bărbat de 67 de ani, din Orlești.

În urma impactului, șoferul de 25 de ani și cele două adolescente au murit. Conducătorul celuilalt autoturism și o femeie de 61 de ani, care se afla alături de el, au fost răniți și transportați la spital.

Din cauza stării de sănătate, bărbatul de 67 de ani nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, astfel că medicii i-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Circulația pe DN67 a fost blocată în zona accidentului, iar traficul a fost deviat pe drumul comunal 128, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor.

Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.