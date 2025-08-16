Ca în fiecare sfârşit de vară, evenimentul "Cinema sub stele" a revenit în Capitală. Parcurile din Sectorul 6 s-au umplut aseară de voie bună și râsete, iar bucureştenii au putut urmări filme de pe bănci sau direct pe iarbă, pe ecrane uriaşe.

Când aerul a devenit mai răcoros, iar oraşul a început să se liniştească, parcurile au prins viaţă. Sute de oameni s-au strâns în Parcul Liniei, unde au putut urmări filmul Maria, cu Angelina Jolie în rolul legendarei soprane Maria Callas. Iar aşteptările nu le-au fost înşelate.

Cinci parcuri sunt incluse în ediţia din acest an

Cât despre filme - sunt pentru toate vârstele şi gusturile, iar pasionaţii nu trebuie să plătească niciun leu, ca să se bucure de ele. Evenimentul „Cinema sub stele" continuă până pe 7 septembrie, în fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 20.30.

Cinci parcuri sunt incluse în ediţia din acest an - Constantin Brâncuși, Liniei, Crângași, Drumul Taberei și Marin Preda. În parcul Drumul Taberei vor fi amplasate două ecrane, unul chiar lângă lac, unde filmele vor putea fi urmărite din bărci și hidrobiciclete.

