Încăierare la intrarea în Mamaia, la primele ore ale dimineţii. Şase tineri s-au luat la bătaie

Jandarmii constănțeni au intervenit vineri dimineață pentru aplanarea unui conflict violent izbucnit la intrarea în stațiunea Mamaia, unde șase tineri se băteau.

Incidentul a avut loc în jurul orei 05:00, în fața Pavilionului Expozițional.

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, aflați în misiune de asigurare a ordinii publice, au intervenit prompt după ce au observat altercația.

Cei șase tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani, se agresau fizic. Jandarmii au imobilizat persoanele implicate și au restabilit ordinea publică.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, tinerii au fost conduși la sediul Poliției Stațiunii Mamaia, unde au fost predați polițiștilor în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰