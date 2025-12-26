Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Încăierare la intrarea în Mamaia, la primele ore ale dimineţii. Şase tineri s-au luat la bătaie

Jandarmii constănțeni au intervenit vineri dimineață pentru aplanarea unui conflict violent izbucnit la intrarea în stațiunea Mamaia, unde șase tineri se băteau.

de Redactia Observator

la 26.12.2025 , 10:01

Incidentul a avut loc în jurul orei 05:00, în fața Pavilionului Expozițional.

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, aflați în misiune de asigurare a ordinii publice, au intervenit prompt după ce au observat altercația.

Cei șase tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani, se agresau fizic. Jandarmii au imobilizat persoanele implicate și au restabilit ordinea publică.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, tinerii au fost conduși la sediul Poliției Stațiunii Mamaia, unde au fost predați polițiștilor în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mamaia bataie tineri statiune
Înapoi la Homepage
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Evenimente » Încăierare la intrarea în Mamaia, la primele ore ale dimineţii. Şase tineri s-au luat la bătaie