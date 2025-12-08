Cursurile celor cinci grupe de la Grădiniţa "Daniela Cuciuc" din Piatra-Neamţ vor trece online de luni, după ce o porţiune din tavanul unei clase s-a prăbuşit la finalul orelor de vineri. Incidentul, petrecut în corpul de clădire al Colegiului Tehnic "Gheorghe Cartianu", unde preşcolarii învăţau temporar, a determinat Inspectoratul Şcolar să ia măsuri de precauţie până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a sediului principal.

Tavan prăbuşit la o grădiniță din Piatra-Neamț: cursuri online până la finalizarea lucrărilor de reabilitare - arhivă / imagine ilustrativă

"Am luat decizia ca toate cele cinci grupe să desfăşoare cursuri online ca măsură de precauţie. Sperăm ca zilele viitoare să fie finalizată recepţia lucrărilor la Şcoala Gimnazială 'Daniela Cuciuc', iar copiii să se întoarcă aici, pentru cursuri", a precizat pentru Agerpres Ionuţ Ciocoiu, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Neamţ.

Lucrările la Şcoala Gimnazială "Daniela Cuciuc" ar fi trebuit finalizate până la începerea anului şcolar curent, dar primarul municipiului, Adrian Niţă, pune întârzierile pe seama blocării plăţilor de către Guvern.

"La Şcoala Gimnazială 'Daniela Cuciuc' lucrările începute în primăvară au mers bine şi ne pregăteam pentru un început de an şcolar fără emoţii. Din păcate, blocarea plăţilor de către Guvern a împins recepţia cu aproape trei luni. Facturi depuse în iunie au fost achitate abia în noiembrie, iar acest lucru a întârziat tot lanţul de proceduri", a transmis Adrian Niţă, primarul municipiului Piatra-Neamţ.

Potrivit edilului, recepţia lucrărilor la clădirea şcolii gimnaziale ar urma să se încheie în cursul acestei săptămâni, iar copiii se vor putea întoarce aici începând de săptămâna viitoare.

Vineri, o bucată de tencuială de pe tavanul unei clase în care îşi desfăşurau cursurile copiii unei grupe de grădiniţă s-a desprins şi a căzut, spre finalul orelor.

Din fericire, în urma incidentului nu a fost rănit niciun copil.

