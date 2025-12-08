După aproape două milenii de la catastrofa care a șters de pe hartă un oraș înfloritor, fragmente ale unei lumi îngropate sub cenușă au ajuns, în premieră, în România. La Timișoara s-a deschis una dintre cele mai prețioase expoziții găzduite vreodată în țara noastră, un eveniment care aduce în fața publicului fresce și artefacte autentice din Pompei, lucrări ce nu au părăsit niciodată, până acum, colecțiile muzeelor italiene. O incursiune rară, cu valoare istorică și culturală excepțională, ce transformă orașul în unul dintre puținele locuri din Europa, unde trecutul antic poate fi privit, la propriu, la câțiva pași distanță.

În 24 de ore, viața orașului Pompei, prosperă așezare de la poalele muntelui Vezuviu, a fost înghițită de lavă fierbinte și cenușă. Zeci de mii de oameni au fost uciși, în ceea ce părea sfârșitul lumii. Acum, fragmente autentice din acea civilizație dispărută sunt parte din una dintre cele mai valoroase și rare colecții aduse vreodată în tara noastra.

După zile intense de lucru în orașul de pe Bega, s-au deschis porțile unei expoziții, care promite să devină reper cultural: "Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi". Realizată în parteneriat cu prestigioasa instituție italiană Civita Mostre e Musei, expoziția urmărește felul în care marile cataclisme modelează civilizațiile. Toată scenografia este creată pe baza materiei cenușii, avem nuanţe de gri şi nuanţe de rugină. Cenuşa care a acoperit toată această civilizație, toate aceste repere culturale care urmau să fie dezgropate în sec 18-19 și rugină care reprezintă o sconsecinta a oxidării fierului.

Peste 100 de fragmente au fost montate cu sisteme speciale de susţinere create pentru această expoziţie. Iar la fel se întâmplă în marile muzee ale lumii.

Toate piesele expuse sunt de patrimoniu, iar multe dintre ele nu au părăsit niciodată muzeele din Italia, unele stând în depozite de mai bine de un secol. Fresce, picturi, sculpturi, lucrări de grafică, fotografii și artefacte rare, împrumutate de la unele dintre cele mai mari muzee italiene, au fost aduse, sub paza stricta, în premieră, la Timişoara.

"Vă putem spune ca am întărit măsurile de securitate, s-au făcut diverse investiții și la nivelul senzorilor și al pazei umane", spune Filip Petcu, managerul Muzeului Național de Artă Timișoara.

"Acest eveniment, confirmă încă o data, faptul ca Muzeul de Arta Timisoara si timisul sunt un reper în capacitatea de atrage, în fiecare an, expoziții extraordinare, care pun judetul pe harta marilor expoziții din europa și nu numai", spune Alfred Simonis, președintele CJ Timiș.

Încă din prima zi, s-a format coada în fața Muzeului Național de Artă din Timișoara, iar expoziția de la Timișoara rămâne deschisă până în 26 martie.

