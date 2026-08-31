MApN confirmă 11 incidente cu drone în ultima săptămână. O dronă a pătruns în spaţiul aerian naţional

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că, în ultima săptămână, s-au înregistrat 11 incidente cu drone la nivel naţional şi a fost confirmată o pătrundere a unei drone în spaţiul aerian naţional.

"În perioada 24-30 august, Ministerul Apărării Naţionale a gestionat şi informat public cu privire la 11 situaţii înregistrate în proximitatea frontierei României sau pe teritoriul naţional, în contextul atacurilor Federaţiei Ruse asupra infrastructurii ucrainene", au transmis, luni, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Ei au menţionat că cele mai multe situaţii au vizat detectarea şi monitorizarea de către sistemele de supraveghere ale MApN a unor ţinte aeriene în spaţiul aerian al Ucrainei, în special în zona Vâlcove - Insula Şerpilor.

"În dimineaţa zilei de 24 august, o dronă venită dinspre Republica Moldova a pătruns în spaţiul aerian naţional. Ulterior, elemente ale acesteia au fost identificate în curtea unei proprietăţi din localitatea Ciuşlea, judeţul Vrancea. De asemenea, în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea, au fost identificate şi ridicate de o echipă EOD resturi de dronă, în urma unui incendiu produs pe malul braţului Chilia", a precizat sursa citată.

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Ministerul Apărării a adăugat că principalele repere ale săptămânii trecute au fost: 11 situaţii referitoare la incidente cu drone, o pătrundere confirmată a unei drone în spaţiul aerian naţional, două situaţii în care au fost identificate sau ridicate elemente/resturi de drone pe teritoriul României; mai multe situaţii de detectare şi monitorizare a unor ţinte aeriene în proximitatea frontierei cu România.