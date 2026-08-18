Inteligenţa Artificială schimbă felul în care familiile îi plâng pe cei dispăruţi. Cel mai nou trend este Învierea Digitală, adică folosirea aplicaţiilor pentru a recrea felul în care arată sau vorbesc cei dragi pe baza înregistrărilor video sau a fotografiilor, unele vechi de un secol. Specialiştii atrag atenţia că tehnologia ridică probleme etice, iar noua industrie profită de pe urma durerii.

Inteligenţa Artificială schimbă felul în care familiile îi plâng pe cei dispăruţi. Cel mai nou trend este Învierea Digitală, adică folosirea aplicaţiilor pentru a recrea felul în care arată sau vorbesc cei dragi pe baza înregistrărilor video sau a fotografiilor, unele vechi de un secol. Specialiştii atrag atenţia că tehnologia ridică probleme etice, iar noua industrie profită de pe urma durerii.

Ian Richardson a vrut să-i facă mamei sale o bucurie înainte ca femeia să se stingă. Cu ajutorul unei aplicaţii a recreat îmbrăţişarea dintre bunicul lui şi fratele mai mic al acestuia pe baza unei fotografii din 1915. Ca el, sunt mii de oameni din întreaga lume care apelează la Inteligenţa Artificială pentru a se reconecta cei dragi. Grupurile dedicate oamenilor îndureraţi au mii de membri, iar familiile sunt ajutate de voluntari cu experienţă.

"Imaginile au un impact foarte puternic. Faptul că poţi să îi ajuţi să retrăiască o anumită amintire, contează foarte mult", explică Cristina Camacho, editor video.

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Cum folosesc unii utilizatori inteligenţa artificială

Unii cer editarea unei fotografii cu copilul lor pentru a vedea cum ar arăta la vârsta adolescenţei sau după absolvirea liceului. Alţii iau totul în glumă şi cer eliminarea unei persoane din fotografiile de la nuntă.

La fel de populare sunt şi aplicaţiile audio.

"Bună ziua, Felicity! Bună ziua, tată! Cum este vremea astăzi?"

Acest producător muzical din Taiwan discută în fiecare zi cu fiica lui, prin telefon. Există însă un detaliu neştiut extrem de important, tânăra a murit în urmă cu trei ani, iar conversaţia are loc prin intermediul unui griefbot, adică o aplicaţie care recreează vocea fetei.

Practica s-a transformat într-o adevărată afacere. Aplicaţii noi apar lună de lună, iar utilizatorii ajung să achite abonamente pentru a putea menţine relaţia cu avatarul.

Obiecţia mea se referă la felul în care companiile exploatează acest trend: "Cum putem să continuăm să profităm de pe urma celui mort sau prin exploatarea vulnerabilităţii şi nevoilor celor îndureraţi?", explică Elaine Kasket, psiholog.

Serviciile în astfel de cazuri pleacă de la câteva sute de dolari şi pot ajunge la zeci de mii, pentru aplicaţiile care oferă servicii complexe cum ar avataruri 3D sau reconstrucţia feţei sau a vocii.