36.000 de lire sterline nedeclarate, descoperite asupra a doi cetăţeni români pe Aeroportul Otopeni

Autoritățile au descoperit asupra a doi cetățeni români aproximativ 36.000 de lire sterline, pe care persoanele nu le declaraseră la intrarea în ţară. Identificarea a fost făcută de un polițist de frontieră și un lucrător vamal din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Otopeni.

Suma de bani descoperită de poliţie - Poliţia de frontieră Română

În data de 14.08.2026, în jurul orei 1:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Otopeni, s-a prezentat pentru a intra în ţară, din direcţia Luton, un bărbat şi o femeie, ambii cetăţeni români, în vârstă de 38, respectiv 40 de ani. După ce au efectuat formalităţile de frontieră, aceştia s-au îndreptat către culoarul persoanelor care nu au nimic de declarat.

A fost descoperită suma totală de 35.770 de lire sterline

Existând suspiciuni, cele două echipe comune formate din câte un poliţist de frontiera și un lucrător vamal, au procedat la efectuarea unor controle asupra celor doi. Astfel, asupra acestora a fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, suma totală de 35.770 de lire sterline.

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Deoarece suma de bani depășea plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută şi nu a fost declarată, banii au fost reţinuți, iar persoanele au fost sancţionate contravenţional, fiecare cu amendă în valoare de 3.000 de lei.