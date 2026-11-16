Circulația metrourilor dată peste cap pe Magistrala 3: un călător a avut nevoie de intervenția SMURD

Circulația metroului din București a fost dată peste cap, luni dimineață, 16 noiembrie, după ce unei persoane i s-a făcut rău într-un tren aflat în stația Politehnica. Incidentul a avut loc în jurul orei 09:00, pe sensul de mers către Preciziei. A fost solicitată intervenția SMURD, iar trenul a rămas la peron până la încheierea procedurilor medicale.

Potrivit Metrorex, incidentul a fost raportat într-un tren aflat la linia 2 a stației Politehnica. Pentru a permite intervenția echipajelor medicale, garnitura a fost oprită temporar la peron. Situația a impus reorganizarea circulației pe o parte a magistralei. Călătorii au fost informați despre modificări prin anunțurile transmise în stații și trenuri.

Circulația metroului a fost reorganizată în sistem pendulă

Metrorex a anunțat că, în urma urgenței medicale, circulația trenurilor a fost reorganizată în sistem pendulă, pe linia 1, între stațiile Politehnica și Gorjului. Trenul în care a fost semnalată urgența medicală a rămas la peron până la finalizarea procedurilor necesare în astfel de situații.

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Potrivit reprezentanților Metrorex, circulația trenurilor a fost reluată în condiții normale începând cu ora 09:20, la aproximativ 20 de minute de la raportarea incidentului.

Compania a precizat că pasagerii au primit informații despre situație prin instalațiile de sonorizare din stații și trenuri. Reprezentanții companiei nu au oferit detalii suplimentare despre starea de sănătate a persoanei care a avut nevoie de ajutor medical.