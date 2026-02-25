Circulație paralizată astăzi la granița cu Bulgaria. Mii de șoferi au așteptat ore întregi să traverseze Dunărea, după ce traficul a fost restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse. Coloane de TIR-uri s-au format încă de dimineață, iar vama s-a blocat rapid. La anumite intervale, circulația a fost oprită complet pentru lucrări la carosabil, pe partea bulgară a podului. Șoferii spun că au stat pe loc ore în șir, fără alternative reale de ocolire. Autoritățile anunță că lucrările vor continua și în perioada următoare.

Nervi, claxoane şi ore întregi de aşteptare la Podul Prieteniei de la Giurgiu. IPJ Giurgiu a suspendat temporar circulaţia pe pod pentru toate mijloacele de transport în cursul zilei de miercuri. Măsura a fost adoptată pentru executarea unor lucrări de reparaţii la pod, pe partea vecinilor bulgari.

"La data de 25 februarie, la Podul Prieteniei dintre Giurgiu şi Ruse, Bulgaria, se vor efectua lucrări de reparaţie a covorului asfaltic, pe partea bulgară, iar traficul rutier al autoturismelor, microbuzelor, autocarelor şi al autocamioanelor va fi oprit, timp de câte 15 minute, în intervalele orare 10.00-10.30 şi 11.30-12.00, pe ambele sensuri de mers", se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Giurgiu.

Ce recomandări au poliţiştii pentru a evita aglomeraţia de la Giurgiu

Conducătorii auto sunt sfătuiți să își planifice din timp rutele alternative, în funcție de mijlocul de transport, pentru a evita blocajele în zonele adiacente și timpii mari de așteptare la trecerea frontierei cu Bulgaria.

