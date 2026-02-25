Antena Meniu Search
Deţinut din Maramureş, la spital după ce a încercat să se sinucidă. Era supărat că nu l-a vizitat nimeni

Un bărbat de 40 de ani aflat în Arestul IPJ Maramureș a ajuns la spital după ce ar fi încercat să își pună capăt zilelor. Potrivit primelor verificări, gestul extrem ar fi fost făcut pe fondul supărării provocate de refuzul familiei de a-l vizita. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

de Redactia Observator

la 25.02.2026 , 12:54
Deținut din Arestul IPJ Maramureș, la spital după o tentativă de sinucidere

"La data de 24 februarie, personalul medical a intervenit pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat de 40 de ani. Facem precizarea că acesta se afla în Centrul de Reţinere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş pentru executarea unei măsuri preventive", a anunţat miercuri Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş.

Bărbatul a fost transportat la spital. ‎

"Din verificările efectuate până în acest moment, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au constatat că, pe fondul refuzului familiei de a-l vizita pe perioada executării măsurii preventive, bărbatul de 40 de ani ar fi încercat să se sinucidă. În prezent, bărbatul se află sub supraveghere medicală", a precizat IPJ.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

Redactia Observator
barbat arest ipj maramures tentativa de sinucidere familie
