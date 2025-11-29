O cisternă încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat (GPL), înmatriculată în Ucraina, s-a răsturnat sâmbătă după-amiază pe drumul național DN 26, pe sectorul Blăgești-Oancea, în județul Vaslui. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un șanț, însă primele verificări arată că nu există scurgeri de combustibil și nici risc de explozie, informează News.ro.

Potrivit reprezentanților ISU Vaslui, cisterna nu prezintă fisuri, iar șoferul, un cetățean ucrainean, nu a fost rănit. Deși situația este sub control, incidentul este tratat cu maximă precauție, având în vedere cantitatea mare de GPL transportată.

O autospecială şi 4 militari, la faţa locului

La fața locului a intervenit un echipaj al Punctului de Lucru Murgeni, cu o autospecială și patru militari. Spre zona accidentului se deplasează și comandantul Detașamentului de Pompieri Bârlad, care coordonează operațiunea. ISU Vaslui a activat grupa operativă, iar în sprijin a fost trimisă și o autospecială de mare capacitate, de 10.000 de litri, pregătită să acționeze în cazul apariției unor scurgeri sau a unui posibil pericol de incendiu.

Autoritățile verifică în continuare condițiile în care cisterna poate fi repusă pe carosabil. Traficul rutier în zonă poate fi afectat pe durata operațiunilor, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe DN 26 și să respecte indicațiile poliției și ale echipelor de intervenție.

Zona este în prezent asigurată de pompieri, iar măsurile suplimentare rămân în vigoare până la eliminarea oricărui risc.

