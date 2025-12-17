Momente de panică pe drumul naţional DN 5, care leagă Bucureştiul de Giurgiu, după ce o cisternă s-a răsturnat în judeţul Giurgiu.

În urma accidentului, au fost sesizate scurgeri de amoniac. La faţa locului a fost sesizată şi Garda de Mediu.

Şoferul autocisternei a fost rănit şi a fost preluat de un echipaj medical, şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe. Circulația a fost deviată prin localitatea Oinacu timp de câteva ore, iar traficul a revenit la normal în jurul orei 02:00.

"La miezul nopţii de marţi spre miercuri, pe DN 5, la intersecţia cu DN 5D s-a produs un eveniment rutier în care a fost implicată o autocisternă încărcată cu amoniac, care s-a răsturnat pe partea carosabilă. În urma producerii evenimentului rutier au fost semnalate scurgeri de amoniac. De asemenea, a rezultat rănirea conducătorului autocisternei, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. La faţa locului au fost prezenţi pompierii din cadrul ISU Giurgiu. Traficul rutier a fost restricţionat pe ambele sensuri de mers, către municipiul Bucureşti, circulaţia fiind deviată prin localitatea Oinacu, judeţul Giurgiu", se arată în comunicatul IPJ Giurgiu.

