Cisternă cu motorină, răsturnată în Ialomița. Scurgeri de combustibil, trafic afectat pe DN2, în zona Coșereni
O cisternă de mici dimensiuni, încărcată cu motorină, s-a răsturnat pe DN 2 București - Urziceni, în apropierea localității Coșereni, județul Ialomița.
În urma impactului sunt scurgeri de combustibil, însă autoritățile precizează că nu există pericol de explozie.
Șoferul a fost rănit ușor.
Traficul se desfășoară alternativ în zonă și este dirijat de polițiști rutieri.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române estimează reluarea normală a circulației după ora 16:00.
