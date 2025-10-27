Antena Meniu Search
Cisternă cu motorină, răsturnată în Ialomița. Scurgeri de combustibil, trafic afectat pe DN2, în zona Coșereni

O cisternă de mici dimensiuni, încărcată cu motorină, s-a răsturnat pe DN 2 București - Urziceni, în apropierea localității Coșereni, județul Ialomița.

de Redactia Observator

la 27.10.2025 , 15:24
În urma impactului sunt scurgeri de combustibil, însă autoritățile precizează că nu există pericol de explozie.

Șoferul a fost rănit ușor.

Traficul se desfășoară alternativ în zonă și este dirijat de polițiști rutieri.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române estimează reluarea normală a circulației după ora 16:00.

