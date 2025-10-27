Cisternă cu motorină, răsturnată în Ialomița. Scurgeri de combustibil, trafic afectat pe DN2, în zona Coșereni

Un băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a rămas fără o parte din intestin după ce a înghiţit zeci de magneţi

(P) Mamografia cu tomosinteză la MedLife – cea mai avansată metodă de screening

Cinci români, condamnați pentru viol și trafic de femei în Scoția. Cum acționa gruparea

Înlocuit în derby-ul cu Barcelona, starul brazilian Vinicius şi-a înjurat antrenorul şi ameninţă cu plecarea

Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia

Au murit pentru pasiunea lor. Trei turişti au căzut de la sute de metri în Munţii Făgăraş în faţa prietenilor

Încă un turist şi-a pierdut viaţa în Munţii Făgăraş. Avea doar 43 de ani

Doi turiști au murit, după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a fost salvat

Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte

Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați