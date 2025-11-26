CNIR a semnat contracte de 6 miliarde de lei pentru construirea a încă 47 km din Autostrada Unirii

Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat miercuri contracte de aproape 6 miliarde de lei pentru construirea a încă 47 de kilometri din Autostrada Unirii (A8), vizând loturile Sărățeni-Joseni și Joseni-Ditrău. Finanțarea provine din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat, iar lucrările includ zeci de poduri, viaducte, ecoducte și tuneluri, fiind parte din cea mai dificilă secțiune montană a A8. De asemenea, a fost semnat și contractul de supervizare pentru cel mai complex lot al autostrăzii, Ditrău-Grințieș.

"Compania Naţională de Investiţii Rutiere a semnat astăzi, în prezenţa ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, contractele pentru construirea a încă 47 de kilometri pe Autostrada Unirii - A8. Contractele pentru proiectarea şi execuţia loturilor 1C Sărăţeni-Joseni (32,4 km) şi 1D Joseni-Ditrău (14,4 km) au o valoare de aproape 6 miliarde lei, finanţarea urmând să fie asigurată din fonduri europene nerambursabile şi de la Bugetul de Stat", se precizează într-un comunicat al CNIR.

5 miliarde de lei pentru lotul 1C Sărăţeni-Joseni

Primul contract de proiectare şi execuţie, cel pentru lotul 1C Sărăţeni-Joseni a fost semnat cu o asociere de firme din România şi Bosnia-Herţegovina, pentru o valoare de aproape 5 miliarde lei. Durata de realizare este de 54 de luni. Lotul, care se desfăşoară în judeţele Mureş şi Harghita, are o lungime de 32,4 kilometri şi include 39 de poduri şi pasaje, 3 tuneluri unidirecţionale, 4 polate şi 2 pasaje pentru permeabilitatea animalelor (ecoducte). Lungimea pasajelor şi a tunelurilor este de aproximativ 16 kilometri, reprezentând 50% din lungimea totală a acestui lot de autostradă. Cel mai lung pasaj va avea 1736 metri (pasajul peste DN 13 A şi calea ferată), iar cel mai înalt viaduct, 45 de metri.

820 milioane lei pentru lotul 1D Joseni-Ditrău

Al doilea contract semnat miercuri este pentru lotul 1D Joseni-Ditrău, cu o lungime de 14,4 kilometri şi o valoare de 820 milioane lei. Constructor este o asociere de firme din România şi Bulgaria. Lotul din judeţul Harghita, în lungime de 14,4 kilometri, are o durată de realizare de 34 de luni şi include 21 de pasaje şi viaducte, din care 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor şi un nod rutier la Ditrău.

Pentru ambele loturi sunt prevăzute descărcări provizorii asigurând, astfel, funcţionarea independentă, potrivit Agerpres.

Contract de supervizare în valoare de 49 de milioane lei pentru Lotul 2A Ditrău-Grinţieş

Tot pentru A8, a fost semnat miercuri contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie pe Lotul 2A Ditrău-Grinţieş, cel mai lung lot al Autostrăzii Unirii şi unul dintre cele mai dificile loturi de autostradă din România. Este un contract de supervizare cu o valoare de 49 de milioane lei, de asemenea, finanţat din fonduri europene nerambursabile.

"Sunt ultimele două contracte ale secţiunii montane de pe Autostrada A8, contracte importante, care vin să întregească portofoliul Companiei. În doar un an de la lansare iată că am reuşit să avem contracte semnate cu o valoare de 18 miliarde lei pe toate cele patru loturi de la Sărăţeni la Pipirig. Preconizăm că 2026 va fi, practic, anul proiectării pentru A8 montan, iar eu îmi doresc ca anul viitor să vedem şi primele utilaje în teren pentru că unul dintre loturi are o durată de proiectare de 10 luni, Studiul de Fezabilitate fiind mult mai detaliat şi cu toate investigaţiile necesare finalizate", a declarat directorul general al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, Gabriel Budescu, citat în comunicat.

