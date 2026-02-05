Antena Meniu Search
Mai multe judeţe, sub avertizare de cod portocaliu şi galben până diseară. Viscol şi rafale de 120 km/h

Mai multe zone montane din centrul și sudul țării intră, joi după-amiază, sub cod portocaliu de viscol, cu rafale ce pot depăși 120 km/h și vizibilitate extrem de redusă. În paralel, în Dobrogea a fost emis cod galben de vânt puternic, valabil până seara.

de Redactia Observator

05.02.2026 , 17:55
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de viscol valabilă joi, între orele 16:35 și 20:00, pentru zonele montane situate la peste 1.800 de metri altitudine din mai multe județe.

Sunt vizate județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița, unde este prognozată ninsoare însoțită de vânt puternic, cu viteze la rafală de peste 100-120 km/h. În aceste condiții, vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

În același interval, în aceste zone montane, rafalele de vânt vor atinge 100-120 km/h, viscolind ninsoarea și îngreunând semnificativ deplasările.

Tot joi, a fost emis și un cod galben de vânt pentru județele Constanța și Tulcea. Avertizarea este valabilă între orele 17:00 și 23:00, când sunt așteptate intensificări locale ale vântului, cu viteze la rafală de 50-60 km/h.

