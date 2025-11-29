Antena Meniu Search
Cod portocaliu de inundații în Dâmbovița și Prahova până duminică. Riscuri de revărsări anunţate de hidrologi

Hidrologii au emis sâmbătă o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, valabilă până duminică la prânz, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza pentru următoarele 48 de ore, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 29.11.2025 , 15:16
Cod portocaliu de inundații în Dâmbovița și Prahova până duminică. Riscuri de revărsări anunţate de hidrologi - Sursa:Hepta

În intervalul 29 noiembrie, ora 18:00 - 30 noiembrie, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice Ialomiţa - sectorul amonte SH Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval SH Moroeni - amonte SH Târgovişte (judeţele Dâmboviţa şi Prahova), precum şi pe Prahova - bazinul superior şi pe Teleajen (judeţul Prahova), se pot produce viituri majore, generatoare de revărsări importante, potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Risc ridicat de inundații pe râurile din Dâmbovița și Prahova

Totodată, hidrologii avertizează că sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi și viituri rapide pe râurile mici, cu efecte severe localizate și un risc ridicat de inundaţii punctuale. 

Pe lângă avertizarea portocalie, a fost emis și un Cod galben de inundaţii, valabil în perioada 29 noiembrie, ora 12:00 - 30 noiembrie, ora 24:00, pentru râuri din 14 județe. Sunt vizate cursuri de apă din bazinele hidrografice Jiu, Gilort, Tărlung, Olt, Olteţ, Vedea, Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat și Putna, cu zone afectate în județele Gorj, Brașov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Olt, Ilfov, Dâmbovița, Prahova, Buzău și Vrancea. 

INHGA recomandă autorităților locale și populației să fie pregătite pentru intervenții rapide și să urmărească în permanență evoluția debitelor și eventualele actualizări ale avertizărilor hidrologice.

