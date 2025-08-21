Antena Meniu Search
Colet cu surprize: un tânăr de 24 de ani, prins în Bucureşti cu 1,8 kg de canabis, "suvenir" din Spania

Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT au reținut un bărbat de 24 de ani, acuzat de trafic intern și internațional de droguri, după ce a fost prins în București cu aproape 2 kilograme de canabis ascunse într-un colet adus din Spania.

de Redactia Observator

21.08.2025
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, sub coordonarea DIICOT Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de 24 de ani, cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de risc.

Potrivit anchetatorilor, în luna august 2025 acesta ar fi procurat din Spania o cantitate de canabis, destinată comercializării, pe care a introdus-o în România prin intermediul unei firme de coletărie.

Pe 20 august, bărbatul a fost prins în flagrant în București, în timp ce transporta aproximativ 1,8 kilograme de canabis ascunse într-un colet, printre haine.

În aceeași zi, procurorii DIICOT au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, iar joi, 21 august, au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Autoritățile subliniază că, pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

