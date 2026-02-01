Antena Meniu Search
Cablul unui teleschi din Semenic s-a rupt, doi copii au fost răniţi. Al 3-lea a scăpat: A avut noroc cu casca

Incident deosebit de periculos petrecut în Muniţii Semenic, acolo unde cablul unui teleschi s-a rupt. Doi copii au fost răniţi, iar un al treilea a scăpat miraculos.

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 10:39
Potrivit ExpressdeBanat, incidentul a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie, în jurul orei 13:00, pe pârtia Crucea de Brazi. Cablul de teleschi s-a rupt şi a provocat oprirea completă a instalaţiei şi rănirea doi copii. Un al treilea copil a scăpat fără răni majore pentru că purta echipament de protecţie.

Reacţia administratorilor instalaţiei 

"A avut mare noroc cu casca de protectie, care este însă avariată. Așa ne-am dat seama cât de grav ar fi putut fi dacă nu ar fi purtat casca. În schimb, s-a ales doar cu o rană minoră la mână", au declarat părinţii copilului care a scăpat doar cu o sperietură. Un alt copil însă, un băiat de 11 ani, s-a ales cu fractură la mână şi a fost transportat la spitalul din Timişoara pentru că spitalul din Reşiţa nu dispune de medic pediatru.

Administratorii instalaţiei de teleschi îşi cer scuze pentru incident şi precizează că aveau toate autorizaţiile la zi. "Instalaţia de transport pe cablu vizată de acest incident deţine toate avizele necesare de funcţionare, la zi. Aceasta a trecut prin toate reviziile tehnice periodice şi respectă normele de siguranţă impuse de legislaţia în vigoare. O echipă de experţi analizează cauzele specifice care au dus la cedarea componentei tehnice", se arată în comunicat.

teleschi copii accident semenic timisoara resita
