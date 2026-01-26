O bucată de dronă a fost găsită luni, plutind în derivă, în apropierea portului Midia din Marea Neagră. Specialiștii au detonat fragmentul pe apă. La intervenție au participat mai multe echipaje ale Gărzii de Coastă, scafandri, polițiști de frontieră și SRI. Autoritățile au precizat că obiectul putea pune în pericol siguranța navigației.

Un fragment de dronă a fost observat luni plutind în derivă, în apropierea portului Midia, în Marea Neagră. La fața locului au intervenit echipaje ale Gărzii de Coastă, scafandri specializați EOD (Explosive Ordnance Disposal), Poliția de Frontieră și SRI, potrivit informaţiilor Observator. În cele din urmă, drona a fost detonată în apă, deoarece bucata era destul de mare, iar marea era agitată și nu aveau cum să o pună în barcă.

Forțele Navale au precizat anterior că fragmentul de dronă nu reprezenta un pericol pentru navigație și că nu ar fi fost necesară detonarea. "Luni, 26 ianuarie, Garda de Coastă a descoperit, la intrarea în portul Midia, un obiect aflat în derivă, care indică un posibil fragment de vehicul fără pilot (dronă aeriană). Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 3065 din dotarea Gărzii de Coastă, pentru a putea stabili cu exactitate natura obiectului ce poate pune în pericol siguranța navigației", au transmis Forţele Navale Române.

