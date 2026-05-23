Video Cursa caritabilă de 50 de zile a lui Adrian Șovea, oprită de un accident grav în Mehedinți
În Mehedinţi, ultramaratonistul Adrian Șovea a fost lovit de o maşină şi aruncat într-un şanţ. Se afla într-o cursă de anduranţă, începută pe 1 mai.
El trebuia să facă înconjurul României în 50 de zile, pentru a strânge bani pentru copiii instituţionalizaţi.
La volanul autoturismului se afla o tânără de 23 de ani. Bărbatul a fost preluat de echipajul de ambulanţă şi transportat la spital în stare gravă.
În cauză a fost deschis un dosar penal.
