Video Cursa caritabilă de 50 de zile a lui Adrian Șovea, oprită de un accident grav în Mehedinți

În Mehedinţi, ultramaratonistul Adrian Șovea a fost lovit de o maşină şi aruncat într-un şanţ. Se afla într-o cursă de anduranţă, începută pe 1 mai.

de Redactia Observator

la 23.05.2026 , 14:15
El trebuia să facă înconjurul României în 50 de zile, pentru a strânge bani pentru copiii instituţionalizaţi.

La volanul autoturismului se afla o tânără de 23 de ani. Bărbatul a fost preluat de echipajul de ambulanţă şi transportat la spital în stare gravă.

În cauză a fost deschis un dosar penal.

