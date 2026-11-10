Conductă de gaze, fisurată în apropierea unui liceu din Craiova. 230 de elevi şi profesori, evacuaţi

Alertă la un liceu din Craiova, după ce o conductă de gaze a fost fisurată în timpul unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator. Aproximativ 200 de lei şi 30 de profesori de la Liceul "Petrache Trişcu" au fost evacuaţi preventiv, iar zona a fost izolată de pompieri pentru a evita producerea unei tragedii. Echipele de intervenţie au ajuns la faţa locului, iar alimentarea cu gaze pe conducta avariată a fost oprită.

Imagini din apropierea liceului din Craiova, unde s-a fisurat conducta de gaze - ISU Dolj

"În aceste momente, intervenim în zona Liceului "Petrache Trişcu" din municipiul Craiova, în urma fisurării unei conducte de gaze, ca urmare a unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator. La faţa locului se intervine cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă şi o autospecială CBRN. Pentru prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, pompierii au balizat şi delimitat zona, iar preventiv au dispus evacuarea elevilor din şase săli de clasă, aproximativ 200 de elevi şi 30 de cadre didactice", a anunţat ISU Dolj.

Echipa operatorului de distribuţie a gazelor naturale a oprit alimentarea cu gaze pe conducta afectată.

Pompierii acţionează în continuare pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire şi protecţie a persoanelor aflate în zonă.