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Martin şi-a ridicat o căsuţă de vacanţă cu doar 800 de euro. A lucrat singur, după muncă

Imagine ilustrativă - Shutterstock
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Editor I.I. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.11.2026, 10:03 | Modificat la 10.11.2026, 10:06

Nevoia te învaţă să fii practic. Este exemplul unui ceh care şi-a construit o căsuţă din 56 de paleţi de lemn, iar întreaga construcţie l-a costat un pic peste 800 de euro, scrie Centrum.

Martin, un meşter din localitatea Plana, a petrecut câte două ore pe zi, după muncă, pentru a-şi ridica construcţia. Bărbatul a strâns 56 de paleţi, apoi s-a apucat de treabă şi a proiectat o căsuţă cu o suprafaţă de aproximativ 7,7 metri pătraţi, la care a adăugat şi o verandă mică.

Construcţia a fost ridicată fără fundaţie clasică. Pentru ca interiorul să poată fi folosit şi în sezonul rece, Martin a izolat podeaua cu un strat de vată minerală de 10 centimetri şi a montat o folie împotriva umezelii.

A folosit lemnul din paleţi pentru pereţi şi structură, iar la exterior a montat tablă profilată şi jgheaburi pentru scurgerea apei. La final, a izolat şi finisat pereţii, a montat ferestre şi uşi şi a tratat lemnul cu soluţii speciale pentru a-l proteja de umezeală şi insecte.

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Întreaga construcţie l-a costat aproximativ 20.000 de coroane ceheşti, echivalentul a 800 de euro. În această sumă au intrat materialele pentru izolaţie, tabla, vopseaua, feroneria şi accesoriile necesare. Paleţii şi o mare parte din lemnul folosit au fost obţinute gratuit.

Iulia Iancu
I.I.
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