ANPC a verificat peste 1.500 de agenţi economici, în perioada 15-19 iunie 2026, fiind aplicate 900 de amenzi, în valoare de peste 4,4 milioane de lei, şi aproape 750 de avertismente. Comisarii au găsit produse alimentare expirate sau stricate, dar şi produse de patiserie cu mucegai.

Controale de amploare ale ANPC la nivel naţional. Amenzile au depăşit 4,4 milioane de lei

"În perioada 15-19 iunie 2026, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat ample acţiuni de control la peste 1.500 de operatori economici, în vederea verificării conformităţii produselor comercializate, a respectării legislaţiei specifice domeniului alimentar şi a condiţiilor de prestare a serviciilor. În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi, pentru care au fost aplicate sancţiuni şi măsuri", anunţă, sâmbătă, ANPC, într-un comunicat de presă.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, s-au aplicat 990 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 4,4 milioane de lei, dar şi 749 de avertismente.

Valoarea totală a produselor verificate a depăşit 7,7 milioane de lei şi s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 230.000 de lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,2 milioane de lei.

Articolul continuă după reclamă

ANPC a dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 21 de operatori economici.

Produse expirate, cu mucegai sau păstrate în condiţii nepotrivite

Principalele neconformităţi constatate au fost: