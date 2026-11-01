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Copiii au spus adio vacanței cu adrenalină și voie bună. Activitățile care le-au umplut ultima zi liberă

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Editor Angela Bertea | Timp citire: 2 minute
Publicat la 01.11.2026, 21:34 | Modificat la 01.11.2026, 21:45

Prima zi de de noiembrie a fost şi ultima zi de vacanţă. Copiii au profitat din plin: la Gura Humorului au tras cu arcul şi s-au cățărat pe peretele de escaladă. În schimb, la Câmpulung Moldovenesc, au descoperit un univers de poveste.

De mâine clopoţelul sună din nou pe holurile şcolii, însă până atunci, copiii s-au bucurat de ultimele clipe de relaxare. Parcurile de aventură din Gura Humorului au fost pline.

ReporterCum a fost vacanţa?

Fetiţă: Faină.

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Reporter: Ai avut teme?

Fetiţă: Nu. M-am distrat.

Micuţii au parcurs trasee spectaculoase, amenajate printre copaci şi s-au dat pe tiroliană. La nici 6 ani, Ştefan a dovedit toate traseele potrivite pentru vârsta lui.

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"M-am căţărat. A trebuit să merg pe nişte lemne care le rostogoleau", a spus Ştefan.

Lian are 4 ani şi azi a încercat pentru prima dată minigolful. Mingea nu i-a dat mereu ascultare, dar măcar s-a distrat alături de sora lui.

Pe cei mai curajoşi i-am găsit în poligonul de trageri.

"Activităţile sunt pline de adrenalină, sunt pentru copii începând de la clasa I până la cei mai mari de clasa 12-a, doar să vină să se simtă bine", a spus Daniel Chirac, administrator parc agrement.

La CâmpuLung Moldovenesc, copiii au pătruns într-o lume de poveste. Aici, zeci de dovleci de toate formele şi mărimile au devenit pânze pentru mici artişti.

"Am pictat dovleci, m-am dat cu tiroliana, am mâncat popcorn", a spus un copil. 

"Aceasta este ultima etapă de finalizare a tuturor parcurilor din ţară. Este foarte frumos, recomandăm. Este un proiect foarte bine reuşit sperăm să mai fie ca ele, pentru că jumătate din ele nici nu ştiam de parcuri", a spus un tată care a vizitat 9 parcuri de agrement din ţară.

Deşi mâine se vor întoarce în bănci, din 23 decembrie elevii vor avea din nou vacanţă.

Angela Bertea
Angela Bertea

Reporter Teritoriu la Observator - Antena 1, în Nord-Estul țării. Peste 15 ani de experienţă în jurnalism.

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