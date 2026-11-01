Un accident rutier cu victime multiple s-a produs, duminică seară, în localitatea Ţigănaşi, din judeţul Iaşi. Un microbuz în care se aflau mai multe persoane s-a răsturnat într-o curbă. Potrivit informaţiilor preliminare, în accident sunt implicate 20 de persoane iar două dintre victime se află în stare de inconştienţă. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

Accident grav în Iași: un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat într-o curbă. Planul Roșu, activat

Pompierii militari şi echipajele medicale intervin, duminică seară, în urma producerii unui accident rutier în localitatea Ţigănaşi, judeţul Iaşi, unde un microbuz în care se aflau mai multe persoane s-a răsturnat într-o curbă, anunţă autorităţile, scrie News.ro

Potrivit informaţiilor preliminare, în accidentul rutier sunt implicate 20 de persoane. Două dintre victime se află în stare de inconştienţă.

”Având în vedere amploarea evenimentului şi numărul persoanelor implicate, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, au transmis autorităţile.

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La locul intervenţiei au fost mobilizate echipaje din cadrul ISU IAŞI şi SAJ IAŞI. Totodată, dispozitivul a fost suplimentat cu forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul ISU Vaslui.

În total, la intervenţie participă 2 echipaje de stingere, 1 echipaj de descarcerare, 2 autospeciale pentru transport victime multiple, 5 ambulanţe SMURD, 5 ambulanţe SAJ.

Misiunea este în dinamică, echipajele continuând evaluarea medicală a persoanelor implicate, mai transmite IGSU.

Reacţia Ministrului Sănătăţii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, duminică seară, că şapte persoane rănite în accidentul de la Iaşi, în care un microbuz s-a răsturnat, primesc asistenţă medicală la locul accidentului iar una dintre acestea este inconştientă. Alte 13 persoane aflate în microbuz nu necesită îngrijiri medicale. Ministrul a anunţat că Planul roşu de intervenţie a fost dezactivat începând cu ora 20:59 iar bilanţul final este 9 victime, dintre care o victimă este inconştientă.