Un adolescent de 16 ani care circula cu o trotitetă electrică pe o pistă special amenajată din municipiul Sfântu Gheorghe a fost grav rănit, joi, într-un accident în care a mai fost implicată o maşină. Încă nu s-a stabilit cum s-a produs evenimentul, informează news.ro.

- Accident între o maşină şi o trotinetă în Covasna. Nu se ştie deocamdată cine a fost de vină - Arhivă

O trotinetă electrică şi o maşină au fost implicate, joi, într-un accident rutier în municipiul Sfântu Gheorghe. "În eveniment au fost implicate un autoturism şi conducătorul unei trotinete electrice în vârstă de 16 ani care se deplasa pe pista amenajată de pe Str. Ciucului. Cercetările sunt în curs de desfăşurare în cadrul unui dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă, pentru a se stabili cu exactitate cauzele şi imprejurările producerii acestui eveniment", au transmis, joi, oficialii IPJ Covasna.

Un adolescent de 16 ani, rănit grav

Poliţiştii au precizat că adolescentul de 16 ani a fost rănit grav, fiind transportat la spitalul din Sfântu Gheorghe şi ulterior transferat pentru îngrijiri de specialitate la o unitate medicală din Braşov. Conducătorul autoturismului a fost testat alcoolscop, rezultatul fiind negativ.

Articolul continuă după reclamă

"Poliţiştii atrag din nou atenţia participanţilor la trafic, asupra importanţei adoptării unei conduite preventive, pentru evitarea producerii unor tragedii. Atunci când suntem în trafic suntem responsabili atât pentru propria viaţă, cât şi pentru viaţa celor cu care ne intersectăm în drumul nostru. Respectaţi normele legale privind circulaţia pe drumurile publice, manifestaţi întotdeauna prudenţă în zona intersecţiilor şi la efectuarea manevrelor şi nu uitaţi de politeţea rutieră", este mesajul IPJ Covasna. Mai mulţi adolescenţi au fost răniţi sau chiar şi-au pierdut viaţa de la începutul anului, după ce au fost implicaţi în accidente rutiere în timp ce se aflau pe trotinete.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰