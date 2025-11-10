O femeie a fost filmată în timp ce merge cu trotineta electrică, cu un bebeluş în braţe. Copilul pare mai mult agăţat, în timp ce ea, cu o singură mână, încearcă să controleze direcţia. Imaginile au ajuns pe internet şi evident că şi la Poliţie.

Femeie, filmată pe trotineta electrică cu un bebeluș în brațe. Ce pedeapsă riscă după ce va fi identificată

În imaginile apărute online se vede clar cum mai mulți participanți la trafic au fost martorii neglijenței, dar nici unul dintre aceștia nu a contactat autoritățile. Chiar dacă va fi găsită, femeia nu poate fi sancționată, cel mult va avea de dat explicații în fața reprezentanților de la Protecția Copilului.

Deși legislația impune reguli clare pentru cei care se deplasează cu bicicleta sau trotineta electrică, sancționați pot fi doar aceia care sunt surprinși de agenți pe teren pentru că, mai nou, astfel de clipuri sunt suspectate a fi generate de inteligența artificială.

În plus, trotineta care apare în imagini este una personală și în România nu există o evidență pentru astfel de vehicule, nu se înmatriculează și nu se înregistrează nicăieri. În teorie, casca de protecție este obligatorie pentru cei care conduc trotineta electrică și au mai puțin de 16 ani și transportul pasagerilor este evident interzis. În practică însă, doar în primele luni ale acestui an, șapte persoane și-au pierdut viața în astfel de accidente și aproape două mii de persoane au fost rănite.

Ana Maria Munteanu Like Cred cu fermitate că jurnalismul de calitate ar trebui să fie de neclintit. Pentru asta fac tot ce îmi stă în putință să scot la iveală adevărul din orice “poveste”. ➜

