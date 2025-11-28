Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul în care un adolescent pe trotinetă este lovit de o maşină şi aruncat în aer

Trotinetele care circulă cu viteză pe şosele şi trotuare sunt un pericol imens pentru pietoni, dar şi pentru cei care care le conduc. Un accident grav în care a fost implicat un adolescent de 16 ani pe trotinetă a avut loc în Mangalia.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 17:27

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care tânărul intră într-o maşină şi este pur şi simplu aruncat în aer unde se roteşte de mai multe ori înainte să se prăbuşească pe asfalt.

De data aceasta şoferiţa de 44 de ani ar fi trebuit să-i acorde prioritate înainte să vireze la stânga. După accidentul care îi putea fi fatal, băiatul a ajuns, în mod evident, la spital.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mangalia adolescent trotineta accient
Înapoi la Homepage
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon?
Observator » Evenimente » Momentul în care un adolescent pe trotinetă este lovit de o maşină şi aruncat în aer