Trotinetele care circulă cu viteză pe şosele şi trotuare sunt un pericol imens pentru pietoni, dar şi pentru cei care care le conduc. Un accident grav în care a fost implicat un adolescent de 16 ani pe trotinetă a avut loc în Mangalia.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care tânărul intră într-o maşină şi este pur şi simplu aruncat în aer unde se roteşte de mai multe ori înainte să se prăbuşească pe asfalt.

De data aceasta şoferiţa de 44 de ani ar fi trebuit să-i acorde prioritate înainte să vireze la stânga. După accidentul care îi putea fi fatal, băiatul a ajuns, în mod evident, la spital.

