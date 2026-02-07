Vin veşti bune de la Ministerul Agriculturii pentru fermierii afectaţi de îngheţul târziu de anul trecut. A fost pus în consultare un proiect financiar de urgenţă pentru producătorii din sectorul pomicol, ale căror plantaţii pe rod au fost calamitate. Sprijinul este acordat sub formă de grant de până la 2.000 de euro pe hectar şi se calculează în funcţie de gradul de afectare.

După prima lună de iarnă din 2024 mercurul din termometre a urcat până la plus 20 de grade ziua, în lunile următoare ale anului 2025, temperaturile au fost negative. Iar asta s-a văzut cel mai bine în livezi, unde agricultorii îşi numără chiar şi acum pierderile uriaşe.

Îngheţul târziu de primăvară a compromis aproape întreaga producţie din această livadă. Pomii, care ar fi trebuit să fie plini de fructe au rămas goi - caisul, piersicul şi cireşul au fost cele mai afectate soiuri.

"Cireaşa de pe tort a venit în luna aprilie, pe data de 10 aprilie, când a fost o ploaie îngheţată, cu vânt, care a dus la o calamitate de 90-95%. Avem peste o sută de hectare de piersic, care a fost compromis în totalitate, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii 20 de ani de când fac pomicultură, nu s-a întâmplat niciodată.", spune Gheorghe Lămureanu, inginer Staţiunea de Crcetare Pomicultură.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a îi ajuta, Ministerul Agriculturii le oferă acum un sprijin financiar în valoare totală de peste 58 de milioane de lei. În funcţie de grdul de afectare, fermierii pot primi până la 2 mii de euro pe hectar.

"Întreţinerea livezii s-a făcut, tratamentele s-au făcut, cheltuielile au mers, dar nu am scos nimic din toate acestea. Ne bazăm pe aceşti bănuţi ca să putem duce la capăt anumite cercetări, fie în producţie, fie în aclimatizarea anumitor soiuri.", adaugă Claudia Bododel, inginer.

Efectele s-au văzut rapid și în piețe. Producția de fructe a scăzut drastic, iar prețurile la fructele românești au crescut semnificativ. Florin are în judeţul Teleorman plantaţi migdali pe 40 de hectare. Îngheţul târziu i-a distrus toată recolta.

"Florile au îngheţat, calamitatea a fost de 100%, avem şi proces verbal de calamitate, făcut de Prefectură, a venit toată comisia în câmp, s-a constatat. Deci, recolta a fost compromisă total.", precizează Florin, pomicultor.

Ajutorul pe care îl vor primi pomicultorii de la stat este, fără îndoială, un ajutor fără de care mulţi şi-ar fi pus lacătul pe afaceri.

