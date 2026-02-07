Statele Unite grăbesc pacea! Washingtonul vrea un acord până în martie, iar în luna mai să fie organizate alegeri în Ucraina în acelaşi timp cu un referendum. Între timp, Rusia acuză Ucraina de tentativă de asasinat a unui important general, numărul doi în GRU, unitatea de spioni a armatei. Şeful serviciilor secrete a fost împuşcat în Moscova, în scara blocului şi a fost transportat în stare gravă la spital. Incidentul a avut loc la o zi după ce delegaţiile celor două ţări au încheiat o nouă rundă de negocieri, finalizată cu schimbul a sute de prizonieri de război.

Vladimir Alekseiev a fost atacat în scara blocului unde locuieşte de un bărbat care s-a dat drept curier. Generalul a fost împuşcat de trei ori, o dată chiar în piept, înainte ca agresorul să dispară. Autorităţile au început o vânătoare de oameni prin oraş.

"Acum serviciile speciale își fac treaba. Bineînțeles, raportează șefului statului. Îi dorim generalului să supravieţuiască și să se însănătoșească.", a precizat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt Kremlin.

În vârstă de 64 de ani, Alekseiev s-a remarcat în timpul campaniei anti-jihadiste din Siria şi a fost unul dintre oficialii trimişi să înnăbuşe revolta mercenarilor Wagner, în 2023. Rusia a acuzat Ucraina de tenativă de asasinat. Mai mulţi oficiali militari ruşi de rang înalt au fost asasinaţi de la începutul războiului din Ucraina, iar Moscova dă vina pe Kiev pentru aceste atacuri.

"Acest act de terorism a confirmat încă o dată hotărârea regimului Zelenski de a provoca constant, cu scopul de a perturba procesul de negocieri.", a spus Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

Ministrul ucrainean de Externe a declarat pentru Reuters că Ucraina nu are nimic de-a face cu tentativa de asasinat.

Atacul a avut loc după două zile de negocieri directe între Rusia şi Ucraina, la Abu Dhabi. Discuţiile s-au încheiat fără progrese, după ce Volodimir Zelenski a refuzat ultimatumul rus de a preda toată regiunea Donbas. Preşedintele ucrainean spune însă că negocierile continuă.

"Alte întâlniri sunt planificate în viitorul apropiat, probabil în Statele Unite. Este crucial ca acest război să se încheie într-un mod care să nu recompenseze Rusia pentru agresiunea sa.", a spus Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a anunţat că o a treia rundă de negocieri va avea loc în curând. Americanii îşi doresc cât mai repede un acord de pace. Potrivit jurnaliştilor de la Reuters, Statele Unite vor ca Ucraina şi Rusia să încheie o înţelegere în luna martie, iar în mai să fie organizate deja alegeri în Ucraina simultan cu un referendum.

