Video Un bărbat a zburat cu mașina peste sensul giratoriu și a aterizat pe acoperişul unui magazin, în Bucureşti
Accident grav pe o şosea din Capitală. Un bărbat de 54 de ani, de origine turcă, a fost transportat de urgență la spital după ce autoturismul pe care îl conducea a zburat la propriu peste un sens giratoriu și s-a lovit de acoperișul unui magazin.
Şoferul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un alt autoturism.
În urma impactului violent, mașina a fost proiectată peste sensul giratoriu. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰