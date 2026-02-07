Antena Meniu Search
Video Un bărbat a zburat cu mașina peste sensul giratoriu și a aterizat pe acoperişul unui magazin, în Bucureşti

Accident grav pe o şosea din Capitală. Un bărbat de 54 de ani, de origine turcă, a fost transportat de urgență la spital după ce autoturismul pe care îl conducea a zburat la propriu peste un sens giratoriu și s-a lovit de acoperișul unui magazin.

de Redactia Observator

la 07.02.2026 , 08:15

Şoferul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un alt autoturism.

În urma impactului violent, mașina a fost proiectată peste sensul giratoriu. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.

