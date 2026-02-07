Fotbalul feminin din România începe să joace în liga dezvoltării pe termen lung. Pentru prima dată, Federația Română de Fotbal și FIFA stau la aceeași masă ca să construiască o strategie comercială dedicată Superligii feminine. Miza: reguli mai clare, stabilitate financiară și o competiție care să atragă investiții, public și vizibilitate, nu doar pasiune.

Fotbalul a fost mult timp considerat "sportul băieților", dar în ultimii ani terenul s-a echilibrat vizibil. Noua strategie pentru Superliga feminină vrea să ducă jocul la următorul nivel: o competiție mai bine organizată, mai spectaculoasă și, mai ales, mult mai vizibilă, care să deschidă un capitol nou pentru fotbalul feminin din România.

"Este o strategie care vizează dezvoltarea primei ligi de fotbal feminin din România, în care evidențiem faptul că este mai mult decât un sport, pentru că, dincolo de ceea ce jucăm pe teren, fotbalul feminin are și o componentă socială de incluziune.", spune Emma Bârsan.

"Fotbalul feminin dacă ne uităm în urmă, cu foarte mulți ani nici nu a existat în România, nici n-am știut, acum vreo 10-15 ani, că există fotbal feminin.", menţionează Gabi Szabo, fostă atletă.

Articolul continuă după reclamă

Şi cum miza este uriaşă atât pe teren, cât şi în afara lui, România a reuşit să bifeze o premieră importantă în fotbalul feminin.

"Din punct de vedere al strategiilor comerciale din Europa, România este un pionier în acest domeniu. Noi suntem prima federație din Europa care are o strategie comercială dedicată pentru fotbalul feminin și pentru dezvoltarea fotbalului feminin.", spune Raul Șandru, manager sponsorizării și drepturi TV.

"Este mai mult decât un joc care se întâmplă pe teren, este o strategie să devină un mediu de business în care partenerii să vină să investească.", adaugă Emma Bârsan.

Iar o dată ce partenerii ajung să investească, confruntările avute de fete pe teren, vor avea mai multă vizibilitate. Şi tot mai mulţi suporteri le vor fi aproape atât din tribune, cât şi din spatele micilor ecrane. În plus, este şi un pas înainte pentru întreg sportul feminin.

"Este nevoie de foarte mulți oameni pasionați, oameni care să se implice, dedicați, în așa fel încât sportivii noștri și în special că vorbim de sportul feminin, să poată să se dezvolte.", mai spune Gabi Szabo.

"Acest proiect de comercializare a ligii a pornit după ce am observat, la nivel mondial, o dezvoltare foarte rapidă a fotbalului feminin.Totuși, trebuia să recuperăm decalajul în ceea ce privește volumul de fonduri pentru a-l face sustenabil.", adaugă Ada Bonilla Duarte, project manager la FIFA.

Prima strategie comercială dedicată exclusiv Superligii feminine este un proiect gândit să scoată competiția din umbră și s-o aducă în prim-planul fotbalului românesc.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰