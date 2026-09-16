Incendiu la o maşină de gunoi din Iași. 500 kg de carton au ars pe carosabil, din cauza unei ţigări aruncate

Pompierii din Iași au intervenit după ce încărcătura unei autospeciale de colectare a deșeurilor a luat foc. Șoferul a descărcat cartoanele aprinse pe carosabil pentru a împiedica extinderea flăcărilor la vehicul, însă aproximativ 500 de kilograme de deșeuri au ars.

Pompierii, chemați după ce deșeurile dintr-o autospecială au luat foc, în Iaşi - Iaşi TV | Captură video

Potrivit Agerpres, incidentul a fost semnalat prin 112, iar pentru stingerea focului au intervenit pompierii de la Detaşamentul 1 Iaşi.

"După observarea incendiului, conducătorul autovehiculului a descărcat pe partea carosabilă deşeurile din carton care se aprinseseră, pentru a împiedica propagarea flăcărilor la autospecială. Acesta a încercat să stingă incendiul, însă focul nu a putut fi lichidat cu mijloacele avute la dispoziţie. La sosirea pompierilor militari, incendiul a fost localizat şi stins, fiind eliminat riscul de propagare. În urma evenimentului, au ars aproximativ 500 de kilograme de deşeuri din carton. Nu au fost înregistrate victime", a anunţat ISU Iaşi.

Aceeaşi sursă menţionează că, în urma verificărilor efectuate la faţa locului, cauza probabilă de izbucnire a incendiului ar fi o ţigară aprinsă aruncată în containerul de colectare a deşeurilor.