Un băiețel de 3 ani dispărut de la o stână din localitatea Corbu, județul Constanța, a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare care a durat aproximativ 7 ore. Peste 100 de hectare de teren au fost verificate de zeci de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră, cu ajutorul câinilor de urmă, dronelor și camerelor cu termoviziune. Micuțul a fost găsit la circa 1,5 kilometri de casă, dezorientat, dar nevătămat.

Copil de 3 ani, dispărut de la o stână din Constanța, găsit după ore de căutări cu drone și câini de urmă

UPDATE: Timp de 7 ore, peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale au fost periate centimetru cu centimetru de către zecile de polițiști din cadrul structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Lor li s-au alăturat jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea și polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă.

Căutările au inclus câini de urmă, drone și ochelari cu termoviziune.

"La 12 ore de la dispariție, efortul conjugat și determinarea echipelor din teren au dat rezultat: micuțul a fost găsit în viață, la aproximativ 1,5 kilometri de casă. Era dezorientat, dar fericit să ne vadă. Când cauți un copil de 3 ani pe un câmp de 100 de hectare, în plină noapte, nu mai există noțiunea de schimb sau de oboseală. Ușurarea din zorii zilei, când băiețelul a fost găsit teafăr, reprezintă esența muncii noastre: să fim acolo unde este nevoie de noi și să ne aducem oamenii acasă în siguranță", a transmis IPJ Constanţa.

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Copilul a dispărut de la o stână

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa a anunţat, vineri dimineaţă, că poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari au fost sesizaţi, joi noapte, cu privire la plecarea voluntară a lui Eduard Florin Bîrcău, de 3 ani, din localitatea Corbu.

Copilul ar fi plecat de la domiciliu (o stână), în jurul orei 19.00, fără a reveni până în prezent.

El are aproximativ un metru înălţime, păr deschis la culoare, ochi căprui, iar la momentul plecării purta pantaloni scurţi de culoare neagră şi tricou de culoare neagră.

Persoanele care pot furniza informaţii referitoare la băiat sunt rugate să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.