Copil de 3 ani, găsit mort într-un canal din Vrancea. Există indicii că ar fi fost atacat de câini

Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, judeţul Vrancea. Poliţia a anunţat că din primele verificări decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor, ptrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 04.10.2025 , 18:30
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea au anunţat că sâmbătă, în jurul orei 16:00 poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că într-un canal din oraşul Mărăşeşti a fost găsit trupul neînsufleţit al unui copil în vârstă de trei ani.

"Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar fi putut fi cauzată de un atac canin.  Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de către medicii legişti din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală, după efectuarea necropsiei", au afirmat reprezentanţii IPJ Vrancea

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care copilul şi-a pierdut viaţa.

