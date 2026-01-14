Incident șocant la o grădiniță din Iași. Un băiețel de 4 ani a plecat singur din unitate și a rătăcit pe străzi jumătate de kilometru, în haine subţiri. Educatoarea nu a sesizat nicio secundă dispariţia copilului. A aflat că micuţul nu mai e în unitate abia când a fost sunată de mamă. Copilul a fost găsit de o femeie care a chemat imediat poliţia.

Băiatul de 4 ani a fost lăsat de mamă la grădiniţă la ora 8. Două ore şi jumătate mai târziu, femeia a trăit un şoc. Copilul era adus în pragul casei de poliţişti.

"Efectiv m-am înmuiat, pentru că nu înţelegeam ce se întâmplă. El când m-a văzut a început să plângă. E copilul dumneavoastră? Scoateţi buletinul! Ştiaţi că umblă pe străzi?", spune Roxana Dibu, mama copilului pierdut.

Copilul ar fi plecat neobservat de la grădiniţă

Singur, fără geacă, zgribulit şi cu papuci de interior în picioare, a mers jumătate de kilometru prin frig, la minus 5 grade celsius.

Copilul a fost găsit de o femeie în apropiere de piață, într-o zonă intens circulată. Pe acolo sunt mai multe linii de tramvai, iar traficul este întotdeauna aglomerat. I-a atras atenţia pentru că era îmbrăcat sumar. L-a luat şi l-a băgat într-un magazin, iar de acolo s-a sunat la 112.

"Era foarte speriat. Ne-am împrietenit cu acesta şi ulterior a început să ne spună unele detalii, puse cap la cap, de-am ajuns...Unde locuia minorul", spune Cristian Carp, poliţia locală Iaşi.

În grupa din care face parte sunt 12 copii.

Nimeni nu i-ar fi sesizat lipsa la grădiniţă

Educatoarele au aflat că băiatul a dispărut abia când mama le-a sunat.

"Au zis că a descuia copilul ușa. Am sunat-o pe doamna asistentă. Şi am întrebat-o: dvs știți că poliția a venit acum la usă cu damian de mâna? Și dansa era: cum unde să vină? Păi dar ce, Damian nu e la gradiniţă? Mi-a dat-o la telefon pe o doamna îngrijitoare. Doamna era extraordinar de calmă. Dar a ajuns acasă? Este bine? Bineee.. Atunci nu va mai faceți griji, calmați-vă. Doamna educatoare a început să râdă: da, eu am crezut că Damian este la baie", spune Roxana Dibu, mama copilului pierdut.

Reprezentanţii grădiniţei susţin că băiatul ar fi descuiat poarta grădiniţei care stă permanent închisă.

Carmen Rusu, directoare grădiniţă: În momentul în care mama a sunat, personalul căuta copilul.

Reporter: Şi de ce nu au sunat-o și pe ea să-i spună? Ea a aflat că nu mai are copilul la grădiniță abia când au venit polițiștii cu copilul la usă.

Carmen Rusu, directoare grădiniţă: Repet: suntem într o anchetă și nu va pot da mai multe detalii.

Copilul însă, ar fi povestit altceva acasă

"O doamnă ar fi ţipat la el deoarece a avut o altercaţie cu un coleg. El s-a supărat şi a plecat din grupă. A ajuns cumva în bucătărie a văzut o usă deschisă care dă în spatele grădiniţei şi pe acolo a plecat", spune Roxana Dibu, mama copilului pierdut.

Poliţiştii ne recomandă să pregătim copiii pentru situaţia în care s ar putea pierde. E important să ştie numele complet, numărul de telefon al părinţilor sau adresa, şi să rămână într-un loc sigur de unde să ceară ajutorul oamenilor.

Anul trecut, un copil de nici doi ani din Timişoara a murit după ce a plecat de la creşă şi căzut într-un iaz. Îngrijitoarele nu au observat că băieţelul a rămas afară. Educatoarea care administrează clubul educaţional a fost arestată.

