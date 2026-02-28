Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "Suntem rupţi". Tatăl Alexandrei, asistenta moartă la 23 de ani, a presimțit că se va întâmpla ceva rău

Moartea Alexandrei, asistenta de 23 de ani, care a pierit fulgerător într-o clinică privată din Constanța, lasă în urmă multe semne de întrebare. Medicii legiști au confirmat că tânăra a suferit o hemoragie internă masivă, însă nu au reușit să afle exact ce a provocat-o. Tatăl fetei, sfâșiat de durere, a rememorat orele dinaintea nenorocirii.

de Andreea Filip

la 28.02.2026 , 19:37

Familia Alexandrei nu înţelege ce s-a întâmplat. În dimineaţa fatidică, chiar tatăl ei a dus-o la muncă.

"Nu ştiu ce a fost. Suntem rupţi vă daţi seama. Eu am dus-o la serviciu", spune Ion Vasiliu, tatăl asistentei moarte.

În seara dinaintea tragediei, Alexandra s-a plâns, e drept, de dureri de burtă. Nimeni nu a înţeles urgenţa. A luat calmante, iar dimineață părea că se simte mai bine.

Articolul continuă după reclamă

"Dimineaţa s-a trezit fata şi am dus-o la serviciu. Am întrebat-o şi a zis că e ok. Am vorbit cu ea pe drum", a mai spus Ion Vasiliu, tatăl asistentei moarte.

I s-a făcut rău la muncă

Starea ei s-a agravat brusc după ce a ajuns la muncă.

"A început să aibă convulsii. A venit anestezistul care era de gardă, a constatat că nu are puls, nu are activitate cardiacă. A intrubat-o, a perfuzat-o şi a început manevrele de resuscitare, anunţând în acelaşi timp şi SMURD", a declarat Ion Marius Rusa, director general spital.

Medicii au încercat aproape o oră să o readucă la viață, însă tot efortul lor a fost în zadar.

"Am primit un mesaj pe telefon: "Mergeţi repede la spital" şi când m-am dus acolo era deja terminată", a mai spus Ion Vasiliu, tatăl asistentei moarte.

Medicii legiști au stabilit că tânăra a murit din cauza unei hemoragii interne, însă misterul morții rămâne dezlegat doar pe jumătate, întrucât nu au putut identifica şi cauza care a dus la această problemă.

Rudele spun că, în urmă cu patru luni, când s-a angajat la clinică, Alexandra şi-a făcut analize amănunţite, iar rezultatele nu ar fi indicat vreo problemă.

"Am venit din voiaj acasă. Am plecat mai devreme, am presimţit chestia asta. Am venit duminică şi a murit copilul. Dumnezeu m-a adus acasă", a declarat Ion Vasiliu, tatăl asistentei moarte.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi încearcă să stabilească exact ce a ucis-o pe Alexandra.

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

Înapoi la Homepage
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus?
Observator » Evenimente » "Suntem rupţi". Tatăl Alexandrei, asistenta moartă la 23 de ani, a presimțit că se va întâmpla ceva rău