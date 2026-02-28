Moartea Alexandrei, asistenta de 23 de ani, care a pierit fulgerător într-o clinică privată din Constanța, lasă în urmă multe semne de întrebare. Medicii legiști au confirmat că tânăra a suferit o hemoragie internă masivă, însă nu au reușit să afle exact ce a provocat-o. Tatăl fetei, sfâșiat de durere, a rememorat orele dinaintea nenorocirii.

Familia Alexandrei nu înţelege ce s-a întâmplat. În dimineaţa fatidică, chiar tatăl ei a dus-o la muncă.

"Nu ştiu ce a fost. Suntem rupţi vă daţi seama. Eu am dus-o la serviciu", spune Ion Vasiliu, tatăl asistentei moarte.

În seara dinaintea tragediei, Alexandra s-a plâns, e drept, de dureri de burtă. Nimeni nu a înţeles urgenţa. A luat calmante, iar dimineață părea că se simte mai bine.

"Dimineaţa s-a trezit fata şi am dus-o la serviciu. Am întrebat-o şi a zis că e ok. Am vorbit cu ea pe drum", a mai spus Ion Vasiliu, tatăl asistentei moarte.

I s-a făcut rău la muncă

Starea ei s-a agravat brusc după ce a ajuns la muncă.

"A început să aibă convulsii. A venit anestezistul care era de gardă, a constatat că nu are puls, nu are activitate cardiacă. A intrubat-o, a perfuzat-o şi a început manevrele de resuscitare, anunţând în acelaşi timp şi SMURD", a declarat Ion Marius Rusa, director general spital.

Medicii au încercat aproape o oră să o readucă la viață, însă tot efortul lor a fost în zadar.

"Am primit un mesaj pe telefon: "Mergeţi repede la spital" şi când m-am dus acolo era deja terminată", a mai spus Ion Vasiliu, tatăl asistentei moarte.

Medicii legiști au stabilit că tânăra a murit din cauza unei hemoragii interne, însă misterul morții rămâne dezlegat doar pe jumătate, întrucât nu au putut identifica şi cauza care a dus la această problemă.

Rudele spun că, în urmă cu patru luni, când s-a angajat la clinică, Alexandra şi-a făcut analize amănunţite, iar rezultatele nu ar fi indicat vreo problemă.

"Am venit din voiaj acasă. Am plecat mai devreme, am presimţit chestia asta. Am venit duminică şi a murit copilul. Dumnezeu m-a adus acasă", a declarat Ion Vasiliu, tatăl asistentei moarte.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi încearcă să stabilească exact ce a ucis-o pe Alexandra.

