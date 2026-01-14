Un băieţel de doar 4 ani din Iaşi a plecat de la grădiniţă fără ca nimeni să îşi dea seama. Jumătate de kilometru a mers copilul prin frig, până a fost văzut de o vânzătoare care a anunţat poliţia. Este anchetă acum la grădiniţă, dar potrivit primelor declaraţii, angajaţii şi-ar fi dat seama că băieţelul lipseşte abia în momentul în care mama copilului a sunat şi i-a anunţat că e acasă.

Conducerea grădiniței susține că face verificări pentru a vedea cum a fost posibilă această situație. Deocamdată nu a oferit explicații foarte clare cu privire la întregul incident. Au motivat faptul că poarta grădiniței nu poate sta tot timpul încuiată cu lacăt pentru că vin diverși părinți sau alte persoane care au treabă în unitatea de învățământ.

Directoarea mai spune, de asemenea, că ar fi sesizat la un moment dat cadrele didactice și îngrijitoarele faptul că nu este un copil, dar ar fi început să-l caute prin grădiniță și nu au luat în calcul în acel moment să o anunțe și pe mamă. În cele din urmă s-a aflat totul când mama a sunat la directoare pentru a-i spune faptul că a fost adus copilul de patru ani acasă de către poliția locală.

Cel mic a mers într-adevăr de la grădiniță până în zona unei piețe pe un traseu destul de periculos, circulat intens de mașini. Inclusiv locul în care a fost găsit este o intersecție extrem de aglomerată cu mai multe tramvaie. O femeie l-a văzut dezbrăcat, îmbrăcat practic cu hainele cu care stătea în interior în grădiniță și încălțat doar în papucii de casă. Așa că i-a atras atenția, l-a văzut dezorientat și l-a băgat în magazin.

De acolo s-a sunat la 112. Polițiștii locali au venit, s-au împrietenit cu cel mic și astfel au aflat cam pe unde ar putea să locuiască. L-au dus în zonă și acesta a recunoscut autoturismul mamei iar apoi a ajuns în cele din urmă la mama sa.

Femeia a avut un șoc când a deschis ușa și a văzut copilul alături de polițiștii locali pentru că nu fusese anunțată de către nimeni că ar fi plecat din grădiniță. Se pare că cel mic s-ar fi certat cu un alt copil, dar în loc să apeleze la cadrele didactice, cel mai probabil de teamă că ar putea fi certat, supărat, a plecat din grădiniță fără să îl observe nimeni deși erau doar 12 copii în grupă. Se fac mai multe verificări acum, atât de către inspectoratul școlar județean cât și de către polițiști.

