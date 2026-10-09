Copil strâns de gât de un antrenor din Vaslui, după o pasă greşită. Reacţia bărbatului: L-am luat în brațe

Un antrenor de fotbal din Vaslui este acuzat că a agresat un copil în timpul unui meci de juniori, după o greșeală de joc. Potrivit publicației Vremea Nouă, Mihăiță Lungu, de la Standard Vaslui, l-ar fi prins de gât pe unul dintre jucătorii săi. Antrenorul respinge acuzațiile și susține că l-a luat pe băiat în brațe pentru a-i explica executarea unei aruncări de la margine.

Copil strâns de gât de un antrenor din Valui, după o pasă greşită. Reacţia bărbatului: L-am luat în brațe - Vremea Nouă

Un antrenor al echipei Standard Vaslui, Mihăiță Lungu, ar fi agresat unul dintre jucătorii săi în timpul unui meci de fotbal juvenil disputat vineri, la Huși, după ce copilul ar fi greșit o pasă. Potrivit publicației Vremea Nouă, tehnicianul l-ar fi prins de gât pe jucător și l-ar fi ridicat de la sol, în fața celorlalți copii și a persoanelor prezente la partidă.

Incidentul s-ar fi petrecut în timpul întâlnirii dintre ACS Husana Huși și Standard Vaslui. Conform informațiilor publicate de presa locală, reacția antrenorului ar fi fost provocată de o greșeală de joc a unuia dintre elevii săi.

Antrenorul nu este la primul episod violent

Potrivit Vremea Nouă, Mihăiță Lungu ar fi fost implicat recent și într-un alt episod violent, în care ar fi agresat un arbitru mai tânăr. Cele două incidente ridică semne de întrebare cu privire la comportamentul tehnicianului în timpul competițiilor sportive.

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Lungu a evoluat în trecut ca fotbalist și a participat inclusiv la meciuri din cupele europene. Experiența sa în fotbal nu înlătură însă gravitatea acuzațiilor privind comportamentul său față de un jucător minor.

Până la clarificarea circumstanțelor incidentului, acuzațiile trebuie tratate cu prudență. Nu sunt prezentate aici informații despre eventuale măsuri disciplinare dispuse de club sau de forurile fotbalistice competente.

Reacția antrenorului: L-am luat în brațe

Antrenorul Mihăiță Lungu respinge acuzațiile că ar fi agresat copilul și susține că l-a luat în brațe pentru a-i arăta cum se execută o aruncare de la margine. Potrivit acestuia, fotografia în care apare ținându-l pe băiat ar fi fost realizată în momentul în care îl lăsa jos.

Tehnicianul afirmă că nu ar fi avut motive să reacționeze agresiv, întrucât copilul ar fi marcat două goluri și ar fi fost cel mai bun jucător de pe teren.

Lungu mai susține că arbitrul ar fi intervenit dacă ar fi observat vreo abatere în comportamentul său.