Sfârşit de drum pentru una dintre cele mai iubite trupe de muzică din ţară. Holograf aşa cum o ştiam există de acum doar în amintirea noastră. S-a stins Mugurel Vrabete, care a fost basistul şi sufletul trupei peste 40 de ani. Hiturile pe care le-au fredonat milioane de oameni erau versurile lui. La 70 de ani, câteva cuvine dintr-o melodie au devenit premoniţie dureroasă pentru muzicianul care trăia din aplauzele publicului.

"Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. Ne doare enorm lipsa lui", a fost anunţul făcut azi-dimineaţă pe pagina oficială de facebook a trupei Holograf. "N-am stat pe scenă doar împreună, ci am stat în viață 40 și de ani. Dacă am stat împreună 4, 5 personalități atât de puternice și ne iubim și acuma, vă dați seama... Nu... Nu pot să mai vorbesc", a declarat Edi Petroşel, baterist Holograf.

Cum a ajuns Mugurel Vrabete în Holograf

Doar apropiaţii ştiau că Mugurel Vrabete se lupta de câţiva ani cu o boală incurabilă. "Vestea a venit ca un trăsnet. Azi-dimineață m-a sunat fata lui și mi-a spus că "A murit tata. Credeam într-o minune, vorba cântecului "Vreau o minune". Se pare că n-a mai venit", a declarat Adrian "Coco" Tinca, basist Compact. "Prin muzică am cunoscut lumea, am cunoscut oameni interesanţi, şi am avut ocazia să simt efectiv că pot aduce bucurie unui număr aproape de nenumărat de oameni", declara Mugurel Vrabete într-un interviu.

În spatele multora dintre hiturile Holograf erau versurile lui Mugurel Vrabete. Şi câte puţin din inima lui. Alături de Holograf, a scris o parte importantă din istoria muzicii rock româneşti. Turneul de primăvară al trupei Holograf a început fără Mugurel Vrabete. Acum câteva zile, pe 9 martie, la Constanţa, a lipsit pe pe scenă. Discret, fanii au întrebat de el. Mesajul de pe afiş avea să fie o tristă premoniţie. Am rămas doar noi. De astăzi, din cinci au rămas patru. Patru dintre cei mai iubiţi băieţi ai muzicii rock de la noi.

Iulian Mugurel Vrabete s-a născut pe 14 octombrie 1955 la Craiova. Tot acolo a început să cânte pe când era student la Arhitectură. Arhitectul Iulian Vrabete şi-a făcut meseria doar cinci ani, la Alba Iulia, unde a proiectat o clădire care multă vreme a fost hotel. A continuat să cânte, iar, în 1987, la un concert la Casa de Cultură făcea cunoştinţă cu băieţii de la Holograf. Care aveau nevoie ca de aer de un basist. Al lor fugise din ţară. Aşa că Mugurel, cum îi spuneau prietenii, a făcut ceva ce, atunci, era şi nebunesc, şi aproape la limita legii. Şi-a dat demisia şi a devenit liber profesionist. A intrat, oficial, în trupa Holograf şi a ajuns la sufletul fanilor. Mâine, 13 martie, Holograf are concert la Arad. Fără Mugurel. Dar muzica lor merge mai departe.

