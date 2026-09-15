Copilă de 6 ani din Vrancea, găsită moartă în casă. Tatăl a fost cel care a dat alarma

O copilă de 6 ani din Vrancea a fost găsită moartă în casă. Descoperirea a fost făcută chiar de tatăl său care a dat alarma. Incidentul a avut loc în comuna Năneşti.

Copila nu prezenta urme de lovituri şi nici leziuni. Poliţiştii au întocmit dosar penal.

Ce spun poliţiştii

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea a informat, marţi, că poliţiştii din cadrul Secţiei 9 Poliţie Rurală Năneşti au fost sesizaţi, luni, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, de către un bărbat de 51 de ani, cu privire la faptul că fiica acestuia, de 6 ani, ar fi fost găsită inconştientă acasă, în comuna Năneşti.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii s-au deplasat la adresă, unde au efectuat verificări. Totodată, acolo a ajuns un echipaj medical, care a constatat decesul fetiţei.

În urma examinării preliminare, nu au fost identificate leziuni sau alte semne vizibile de violenţă.

A fost deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului competent, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma efectuării procedurilor medico-legale.