Program meciuri Liga Campionilor: Interul lui Chivu, deplasare dificilă în Olanda
Marţi şi miercuri se joacă meciurile din etapa a 4-a a Ligii Campionilor la fotbal, printre echipele implicate urmând a fi, evident, şi Internazionale Milano, formaţia antrenată de românul Cristian Chivu.
Etapa programează meciuri cât se poate de tari precum Atletico Madrid - Bayern Munchen, FC Barcelona - Aston Villa, Manchester United - AS Roma sau Fenerbahce Istanbul - FC Liverpool.
Internazionale Milano, echipa lui Cristi Chivu, are, marţi, o deplasare dificilă în Olanda. Italienii dau piept cu Feyenoord Rotterdam, formaţie care are, deja, o victorie obţinută împotriva unei echipe din Italia, în actuala ediţie, 3-2 cu Como.
Deşi Inter este văzută favorită, Cristi Chivu trebuie să improvizeze în ceea ce priveşte alcătuirea echipei de start, italienii neputându-se baza, în Olanda, pe nume grele precum Bastoni, Curtis Jones, Luis Henrique, Lautaro Martinez sau John Stones.
Program meciuri Liga Campionilor
Etapa a IV-a
Marţi, 3 noiembrie
19.45, Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart
19.45, Şahtior Doneţk - Sporting Lisabona
22.00, Atletico Madrid - Bayern Munchen
22.00, FC Barcelona - Aston Villa
22.00, Bodo Glimt - Lille
22.00, Feyenoord Rotterdam - Internazionale Milano
22.00, LASK Linz - Slovan Bratislava
22.00, Manchester United - AS Roma
22.00, Villarreal - Paris Saint Germain
Miercuri, 4 noiembrie
19.45, AEK Atena - Real Madrid
19.45, Fenerbahce Istanbul - FC Liverpool
22.00, Borussia Dortmund - Betis Sevilla
22.00, FC Porto - Napoli
22.00, Racing Club Lens - Como
22.00, PSV Eindhoven - FC Bruges
22.00, RB Leipzig - Manchester City
22.00, Slavia Praga - Arsenal Londra
22.00, Viking Stavanger - FC Sabah Baku