Program meciuri Liga Campionilor: Interul lui Chivu, deplasare dificilă în Olanda

Marţi şi miercuri se joacă meciurile din etapa a 4-a a Ligii Campionilor la fotbal, printre echipele implicate urmând a fi, evident, şi Internazionale Milano, formaţia antrenată de românul Cristian Chivu.

Interul lui Cristi Chivu are meci greu în Liga Campionilor - Profimedia

Etapa programează meciuri cât se poate de tari precum Atletico Madrid - Bayern Munchen, FC Barcelona - Aston Villa, Manchester United - AS Roma sau Fenerbahce Istanbul - FC Liverpool.

Internazionale Milano, echipa lui Cristi Chivu, are, marţi, o deplasare dificilă în Olanda. Italienii dau piept cu Feyenoord Rotterdam, formaţie care are, deja, o victorie obţinută împotriva unei echipe din Italia, în actuala ediţie, 3-2 cu Como.

Deşi Inter este văzută favorită, Cristi Chivu trebuie să improvizeze în ceea ce priveşte alcătuirea echipei de start, italienii neputându-se baza, în Olanda, pe nume grele precum Bastoni, Curtis Jones, Luis Henrique, Lautaro Martinez sau John Stones.

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Program meciuri Liga Campionilor

Etapa a IV-a

Marţi, 3 noiembrie

19.45, Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart

19.45, Şahtior Doneţk - Sporting Lisabona

22.00, Atletico Madrid - Bayern Munchen

22.00, FC Barcelona - Aston Villa

22.00, Bodo Glimt - Lille

22.00, Feyenoord Rotterdam - Internazionale Milano

22.00, LASK Linz - Slovan Bratislava

22.00, Manchester United - AS Roma

22.00, Villarreal - Paris Saint Germain

Miercuri, 4 noiembrie

19.45, AEK Atena - Real Madrid

19.45, Fenerbahce Istanbul - FC Liverpool

22.00, Borussia Dortmund - Betis Sevilla

22.00, FC Porto - Napoli

22.00, Racing Club Lens - Como

22.00, PSV Eindhoven - FC Bruges

22.00, RB Leipzig - Manchester City

22.00, Slavia Praga - Arsenal Londra

22.00, Viking Stavanger - FC Sabah Baku