Un copil de doi ani a murit fulgerător în timp ce se juca într-un tobogan gonflabil, la zilele orașului Satu Mare. Deja în stare de şoc, părinţii au primit o explicaţie cutremurătoare de la medicii legişti. Copilul avea o tumoră la rinichi care i-a pus capăt zilelor.

Băiatul s-a prăbuşit din senin lângă sora lui când se jucau fericiţi într-un tobogan gonflabil. Tatăl l-a dus pe braţe până la ambulanţă.

"S-a jucat până în ultima clipă. El s-a dat pe toboganul ăla de cinci-şase ori, chiar am filmare cu el. Pe tobogan, când a încercat să urce din nou, la două scăriţe de-alea s-a întors către noi, a zis "mami" şi a căzut ca şi secerat", povesteşte tatăl copilului.

Medicii au încercat cu încăpăţânare să îl readucă la viaţă, dar nu au izbutit. Rezultatul necropsiei a fost şi mai năucitor. Copilul de doi ani avea o tumoare la rinichi despre care nimeni nu ştia.

"Putea să se întâmple acasă, putea să se întâmple pe drum, putea să se întâmple în somn. Era o chestiune de timp, era un caz foarte rar de tumoră. El a mai făcut analize în trecut, chiar şi ecografii abdominale, deci boala a survenit ulterior, galopant", povesteşte tatăl.

Pericolul era foarte greu de descoperit, spun medicii.

"De cele mai multe ori sunt asimptomatice şi le descoperim destul de târziu, într-o fază înaintată", spune Camelia Păun, medic pediatru.

Imediat după tragedie, poliţiştii au evacuat zona de distracţie. În uma incidentului, intreaga zona dedicată jocurilor pentru copii a fost închisă şi autorităţile locale au anunţat că astfel de atracţii nu vor mai fi permise la evenimentele organizate de primărie. Oamenii sunt încă speriaţi.

"Părinţii vor fi mai vigilenţi că s-a întâmplat incidentul acesta", spun localnicii.

"Organele de cercetare penală din cadrul biroului de investigaţii criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârşirii de ucidere din culpă", spune Daiana Cerni, purtător de cuvânt Parchet.

Medicii avertizează că deşi rare, tumorile renale au o incidenţă maximă în jurul vârstei de 2-3 ani. Ei recomandă părinţilor să le facă celor mici analize de sânge, urină şi ecografii abdominale anual.

