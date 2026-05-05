Video Femeie în stare gravă după ce a fost lovită în cap cu un topor de partener, în Satu Mare. Bărbatul, reținut

A fost mobilizare generală cu zeci de poliţişti şi jandarmi într-o localitate din Satu Mare după ce o femeie a fost lovită în cap cu un topor de partenerul ei. Victima a ajuns în stare gravă la spital iar bărbatul care a atacat-o a fugit. A fost găsit după câteva ore de căutări.

de Alex Prunean

la 05.05.2026 , 14:00

Incidentul a avut loc marţi dimineață, în jurul orei 10, în locuința în care cei doi concubini trăiau alături de copiii lor. Potrivit polițiștilor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a devenit violent în urma unor discuții contradictorii și a lovit-o pe femeia de 41 de ani cu un topor în cap. Lovitura a fost atât de puternică încât femeia a căzut inconștientă la pământ. În loc să ceară ajutor, bărbatul a fugit, însă a fost găsit de polițiști după două ore de căutări.

Femeia a fost transportată în stare gravă la spital, unde medicii încearcă să îi salveze viața. Nu se cunoaște cu exactitate de la ce a pornit conflictul, însă, potrivit apropiaților citați de presa locală, bărbatul ar fi fost extrem de gelos.

Luna trecută, Parlamentul a adoptat Legea Femicidului, care prevede pedepse mai dure pentru agresiunile împotriva femeilor, de până la 25 de ani de închisoare, dar întărește și măsurile de protecție. Pentru ca aceste mecanisme să funcționeze, victimele trebuie însă să ceară ajutor. Numai anul trecut, 59 de femei au fost ucise de parteneri în România, iar numărul celor agresate este mult mai mare. Pe lângă apelul la 112, victimele violenței domestice pot cere sprijin și la numărul gratuit 0800 500 333, unde pot primi consiliere specializată.

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în "familia Antenei" eram cel mai tânăr corespondent.

