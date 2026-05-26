Ducaţi imperiali habsburgi furaţi din Austria, găsiţi la percheziţii în Satu Mare. Trei bărbaţi, arestaţi

Percheziţii DIICOT în judeţul Satu Mare, într-un dosar care vizează furturi comise în Austria, arme şi trafic de droguri. Trei bărbaţi sunt cercetaţi după ce anchetatorii au descoperit bani, monede de aur şi alte bunuri despre care există suspiciunea că ar proveni dintr-o spargere dată într-o locuinţă din Austria.

"Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Biroul Teritorial Satu Mare şi poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare-Serviciul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, au documentat activitatea infracţională a trei bărbaţi de 27, 34 şi 37 de ani, cercetaţi pentru mai multe infracţiuni în două cauze penale", anunţă, marţi seară, Poliţia Română.

Instituţia a precizat că au fost puse în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Satu Mare, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi trafic de droguri de risc şi mare risc, în formă continuată, potrivit News.ro.

Bani, aur şi bunuri furate din Austria, găsite la percheziţii

"În urma efectuării percheziţiilor domiciliare, au fost descoperiţi şi ridicaţi, în condiţiile legii, 28.000 de euro şi 10.000 de dolari, precum şi 9 monede din aur tip ducaţi imperiali habsburgi, despre care există bănuială rezonabilă care ar fi avut legătură cu comiterea infracţiunilor pentru care se efectuează cercetări în Austria. Totodată, în urma cooperării operative cu Biroul Ataşatului de Afaceri Interne de la Viena, poliţiştii au stabilit faptul că, la data de 20 mai a.c., cei doi bărbaţi, de 34 şi 37 de ani, ar fi pătruns fără drept într-o locuinţă de pe teritoriul Austriei, de unde ar fi sustras 40.000 de euro, ducaţi de aur în valoare de 45.000 de euro, ceasuri în valoare de 20.000 de euro şi un tresor cu 2 arme de foc", a mai transmis instituţia citată.

În această cauză, autorităţile judiciare austriece au emis două mandate europene de arestare pe numele celor doi bărbaţi de 34, respectiv 37 de ani, cercetaţi pentru comiterea faptelor pe teritoriul Austriei.

"Bărbatul de 37 de ani a fost arestat în baza mandatului european de arestare, iar în cazul bărbatului de 34 de ani, pe numele căruia autorităţile judiciare austriece au emis un mandat similar, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Oradea a dispus arestarea provizorie a acestuia", arată Poliţia.

Anchetă separată pentru trafic de droguri

Al doilea dosar penal se referă la faptul că, în perioada aprilie 2025 - mai 2026, bărbatul de 34 de ani ar fi procurat, deţinut şi vândut, în mod repetat, canabis, substanţă cristalină 3 CMC şi substanţă vegetală impregnată cu MDMB-4en-PINACA.

"Totodată, cercetările au reliefat că, pe parcursul anului 2026, bărbatul de 27 de ani ar fi deţinut şi vândut, tot în municipiul Satu Mare, diferite cantităţi de droguri de mare risc (3CMC). La data de 23 mai 2026, procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reţinerea celor doi bărbaţi, de 27 şi 34 de ani, pentru 24 de ore, pentru trafic de droguri de risc şi mare risc, în formă continuată", arată anchetatorii.

La aceeaşi dată, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Satu Mare a dispus arestarea preventivă a bărbaţilor, pentru 30 de zile.

