Video Tusk pune România pe lista ţărilor vizate de "provocările" Rusiei. Avertismentul premierului pentru NATO

Premierul polonez Donald Tusk cere statelor NATO să trateze cu maximă seriozitate provocările tot mai dese ale Rusiei, după incidentul cu drona prăbuşită la Galaţi. Şeful guvernului de la Varşovia a pus România pe lista ţărilor vizate de acţiuni ostile ale Moscovei, alături de Polonia şi statele baltice, şi a avertizat că ameninţările lansate de Dmitri Medvedev la adresa cetăţenilor UE nu mai pot fi ignorate.

de Redactia Observator

la 31.05.2026 , 08:58
"Polonia, statele baltice, acum România. Tot mai multe provocări ruseşti", a scris Donald Tusk pe Facebook, făcând referire la incidente din acest ţări.

"Ieri (vineri - n.r.), fostul preşedinte al Rusiei (Dmitri Medvedev - n.r.) a declarat că cetăţenii UE nu vor mai putea dormi liniştiţi. Toţi cei din NATO ar trebui să ia în serios, în sfârşit, aceste fapte şi vorbe", a mai spus şeful guvernului de la Varşovia.

Statele Uniunii Europene ar face mai bine să tacă în legătură cu atacul unei drone asupra unui bloc de locuinţe din România, întrucât toate sunt implicate direct în războiul cu Rusia, a declarat vineri vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, scrie Agerpres.

"Să se pregătească: acest lucru va continua să se întâmple. Este război! Iar cetăţenii statelor UE, ca populaţie a unor ţări aflate în război, nu vor putea dormi liniştiţi. Mai ales acolo unde sunt amplasate unităţi de producţie a dronelor pentru nevoile formaţiunilor banderiste (termen folosit în discursul rus pentru a desemna autorităţile sau forţele ucrainene, cu referire la Stepan Bandera, figură a naţionalismului ucrainean din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial - n.r.)", a spus Dmitri Medvedev, comentând incidentul din România.

atac drone galati vladimir putin donald tusk nato rusia razboi ucraina
