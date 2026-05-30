Timp de 13 ani, Eric a trăit aproape ca orice alt copil. A mers la școală, a făcut sport, a visat la viitor. Dar, încă din primele zile de viață, inima lui a purtat un secret periculos. Medicii au descoperit atunci o afecțiune cardiacă gravă, însă ani la rând au sperat că organismul lui va reuși să compenseze și că operația nu va fi necesară. Din păcate, în această primăvară, investigațiile au arătat că nu se mai poate aștepta. În doar câteva zile, Eric va trece prin cea mai importantă încercare din viața sa: o operație pe cord deschis, posibilă datorită generozității celor care susțin proiectul Inimi de Copii al Fundației Mereu Aproape.

Mai bine de un deceniu de speranțe se ascunde în spatele zâmbetului trist și al filelor din dosarul medical al lui Eric.

"Noi am aflat că Eric are o problemuță încă de când Eric a ieșit din maternitate", a declarat Alina Elena Dăscălescu, mama lui Eric.

O problemă descoperită încă de la naştere

O gaură între camerele inimii care, sperau cu toții, urma să se închidă odată cu trecerea anilor. Copilăria și primii ani de școală au însemnat controale periodice și aceeași speranță că operația nu va fi niciodată necesară. Până când, la zece ani, inima lui Eric a început să dea semne că are nevoie de ajutor.

"Deodată a zis că: Mama, eu obosesc și simt niște înțepături când fac efort", a povestit femeia.

Au urmat consultații, ecografii și alți ani de monitorizare atentă. În primăvara aceasta, la controlul pe care familia îl aștepta ca pe o simplă verificare, medicii au dat verdictul final. Defectul care trebuia să se închidă nu s-a închis. Așteptarea s-a transformat într-o urgență medicală.

Eric: Mă înțeapă inima din când în când și cam fac pe mine când simt...

Mama: Te sperii.

Eric: Da.

"Este un șoc când auzi că trebuie să mergi să faci o intervenție", a adăugat mama băiatului.

Şansa lui Eric vine prin misiunea "Inimi de copii"

Pentru Alina, mama lui Eric, vestea a venit după 13 ani de speranțe că fiul ei nu va ajunge niciodată pe masa de operație. A căutat soluții și alte opinii medicale, însă a aflat că fiecare lună de așteptare putea însemna riscuri tot mai mari pentru copilul ei.

"Ne putem aștepta oricând să leșine, ne putem aștepta oricând să își piardă cunoștința. Din păcate, nu ia în greutate cum trebuie", a continuat aceasta.

Când a apărut șansa intervenției în cadrul misiunii cardio-umanitare Inimi de copii din iunie, familia a spus imediat "da". Peste doar câteva zile, Eric va intra în sala de operație.

"Inimioara lui din păcate este în suferință și trebuie să intervenim cât mai repede", spune mama adolescentului.

În spatele acestei intervenții sunt medicii, dar și oamenii care aleg să ajute. Oameni care nu l-au întâlnit niciodată pe Eric, dar care îi oferă șansa de a continua să facă sport, șansa de a-și urma visurile, șansa de a fi, pur și simplu, un adolescent care se gândește la viitor, nu la propria inimă.

81 de copii operaţi în trei ani

"Pentru o operație care costă atât de mult să am norocul să o am pe gratis, mă simt foarte onorat", a transmis Eric Dăscălescu tuturor celor care l-au ajutat în recuperarea sa.

"Dacă în fiecare lună donăm cu toți câte 2 euro, cu siguranță reușim să ajutăm mulți copii care au nevoie", a punctat mama băiatului.

Proiectul "Inimi de copii" este dedicat salvării copiilor cu malformații cardiace. În trei ani, 81 de inimi au fost reparate de medicii care vin din străinătate pentru misiunile umanitare din Spitalul SANADOR, misiuni coordonate de profesorul doctor Victor Costache și susținute financiar de Fundația Mereu Aproape și donatorii ei. Fiecare SMS de 2 euro la 8848 aduce un copil mai aproape de sănătate. Numărul nu are recurență.

