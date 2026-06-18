Copilul de 5 ani care s-a înecat la un ştrand din Iaşi a murit la spital, după aproape patru zile de agonie.

Era în comă de gradul patru şi avea şanse minime de supraviețuire. Băiatul era la piscină alături de alţi copii mai mari şi nu era însoţit de părinţi. Surse din anchetă spun că ar fi sărit gardul ca să intre în ştrand, după ce ar fi plecat de acasă fără ştirea mamei.

Un angajat al piscinei a fost cel care l-a scos din apă şi i-a acordat primul ajutor. Familia acuză că pisicina nu avea salvamar şi nici paznici care să fie atenţi la cine intră în ştrand.