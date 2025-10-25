În Coreea de Sud a început asamblarea primelor tunuri blindate, care vor intra în dotarea Armatei anul viitor. Coreenii vor construi și o fabrică în Dâmbovița, unde vor muta linia de producție peste doi ani. Planurile sunt ambiţioase. Se discută despre 16.000 de noi locuri de muncă și transformarea României într-un centru de producție pentru blindate NATO.

România nu a avut niciodată o astfel de armă. K9 este un obuzier autopropulsat, un tanc pe steroizi! Extrem de mobil, vehiculul blindat dispune de un tun uriaș, de 8 m lungime, de calibru NATO 155 mm, care aruncă proiectile la o distanță de până la 40 de kilometri. În această fabrică din Coreea de Sud, specialiștii lucrează la primele 5 obuziere K9 pentru România şi la alte 2 blindate K10 de logistică. Din 2027 începe producția în România: 5 K9 și 2 K10.

54 de obuziere si 36 de mașini de suport a cumpărat Romania de la gigantul coreean Hanwha. Primele livrări din contractul de aproape 1 miliard de dolari vor fi făcute anul viitor. Un lot de vehicule va fi livrat din Coreea de Sud, iar următoarele vor fi produse la fabrica pe care compania o construiește la Petrești, în județul Dâmbovița.

Coreea de Sud va deschide o fabrică de obuziere la Dâmbovița

Articolul continuă după reclamă

"În decembrie anul acesta vor începe să fie produse primele piese. În ianuarie 2026, după construirea fabricii în România, piesele vor fi produse într-o fabrică locală", a anunțat Seok Man Nok, şef producție.

În paralel, Ministerul Economiei poartă negocieri cu aceeași companie pentru a cumpăra 300 de blindate noi pentru Forțele Terestre prin programul european de finanţare pentru apărare.

Redback este un vehicul de transport pentru infanterie. Modelul propus de coreeni ar trebui să înlocuiască vechiturile blindate "Jder" din dotarea armatei române. Redback are o masă de 47 de tone, atinge o viteză maximă de 70 km/h și poate transporta 11 militari. Poate fi echipat cu o armă principală de 30 mm, un lansator de rachete Spike LR2 cu rază de acțiune de 5 km și două mitraliere, calibrele 12,7 mm și 7,62 mm.

Bugetul pentru această tranzacție este estimat la trei miliarde de euro. Ministrul Economiei a mers la Seul pentru a purta discuții cu producătorii din Coreea de Sud.

România cumpără armament din Coreea de Sud

"Există fabrici de armament în Europa, există fabrici de armament în Coreea, încercăm să vedem care sunt cele mai bune condiții comerciale pentru a putea să ducem la îndeplinire criteriile operaționale pe care le solicită cei de la Armata Română", a declarat Radu Miruța, ministrul Economiei.

"Credem direct și indirect că putem avea peste 2.000 de angajați. Dar luăm în considerare și industria de sprijin, al cărei număr va fi de peste 16.000 de angajaţi", a declarat Peter Bae, CEO Hanwha Aerospace România.

România va primi peste 16 miliarde de euro prin programul european de investiţii în apărare şi infrastructură civil-militară. Guvernul va anunţa proiectele propuse luna viitoare, iar Comisia Europeană va stabili dacă le aprobă în primele luni din 2026.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰